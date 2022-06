7. Ehinger Wirtschaftsforum

Der Krieg in der Ukraine hat die externen Rahmenbedingungen für die Energiewirtschaft und -wende in Deutschland komplett verändert. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, stehen Gaskraftwerke als Brückentechnologie beim Umbau der Stromerzeugung von Kernenergie und Kohle auf erneuerbare Technologien doppelt in Frage. Sowohl preislich als auch mit Blick auf die Verfügbarkeit der entsprechenden großen erforderlichen Mengen. Welche Auswirkungen sich daraus für die Wirtschaft ergeben, was dies für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts bedeuten und welche Herausforderungen damit für die Region verbunden sind, soll am Dienstag, 5. Juli, ab 18.30 Uhr im BED BusinessPark Ehingen Donau diskutiert werden. Laut Mitteilung moderiert Petra Engstler-Karrasch, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ulm, die Diskussion zwischen Dirk Güsewell, Professor Stefan Ulreich und Professor Michael Gaßner. Dirk Güsewell war bei der EnBW für den Ausbau des Geschäftsfelds Erneuerbare Energien verantwortlich, und ist seit Juni 2021 Mitglied des Vorstands der EnBW. Stefan Ulreich lehrt an der Hochschule Biberach in den Bereichen Energiehandel, Energiepolitik und Wirtschaftsinformatik. Michael Gaßner ist Unternehmensberater. Er war früher im baden-württembergischen Finanz- und im Staatsministerium und dann als Vorstand in der Energiewirtschaft. Seine heutigen Schwerpunkte sind Strategieberatung und Beteiligungs- und Projektmanagement für Energieunternehmen sowie die Betreuung von Start-ups und eigenen unternehmerischen Investitionen. Im Anschluss an die Diskussion ist eine Fragerunde geplant, sowie ein Stehempfang, bei dem die Möglichkeit besteht, den Kontakt zu Vertreterinnen und Vertretern anderer Unternehmen der Region zu vertiefen. Anmeldungen über: www.businesspark-ehingen.de/wirtschaftsforum