66 Schüler erlangen die Fachhochschulreife

An der Kaufmännischen Schule Ehingen hat bis zum Freitag vergangener Woche der mündliche Teil der Abschlussprüfung des Kaufmännischen Berufskollegs II und des Kaufmännischen Berufskollegs Fremdsprachen stattgefunden. Bei einer gemeinsamen Feier wurden am Mittwoch die Absolventen durch den Schulleiter Tobias Kamm verabschiedet. In seiner Ansprache blickte er auf die vergangenen Schuljahre zurück und wünschte ihnen für ihre private und berufliche Zukunft viel Erfolg. Er forderte sie auf, sich auf neue Dinge einzulassen, neue Erfahrungen zu sammeln und so das eigene Leben weiterzuentwickeln und aktiv mitzugestalten: „Bleiben Sie beweglich im Kopf und ergreifen Sie die Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten. Solange Sie gehen, solange Sie sich bewegen, wird auch etwas Positives daraus folgen!“

Bei den Prüfungen haben 66 Schüler die Fachhochschulreife erlangt. Außerdem haben vier Prüflinge zusätzlich den schulischen Berufsabschluss als „Staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent" erreicht. Mit dieser Ausbildung haben die Absolventen gute Chancen, einen Ausbildungsplatz im kaufmännischen Bereich zu erhalten, zumal die während zweier Jahre im Kaufmännischen Berufskolleg vermittelten berufsfachlichen Inhalte vergleichbar sind mit denen, die sich Industrie-, Büro- und Großhandelskaufleute in den ersten beiden Ausbildungsjahren aneignen können.

Elf Schüler des Kaufmännischen Berufskollegs Fremdsprachen haben zusätzlich das KMK-Fremdsprachenzertifikat Englisch für Industrie und Büro auf der höchsten Niveaustufe (B2) erworben. Neun Schülerinnen konnten auch das KMK-Zertifikat Französisch für Industrie und Handel auf der Niveaustufe B1 überreicht werden. Diese Zertifikate sind europaweit anerkannt.

Den Buchpreis des Landrats für die beste Gesamtleistung erhielt im Kaufmännischen Berufskolleg II Angela Blank aus Blaustein. Sie erzielte einen Gesamtschnitt von 1,0.

Preise und Buchpreise erhielten:

Yamiene-Nisrin El-Husseini (Ehingen) und Bianca Stocker (Herbertshofen).

Belobigungen für gute Leistungen erhielten:

Kübranur Altinay (Allmendingen), Corinna Blank (Arnegg), Natalie Borrmann (Ehingen), Sabrina Burgmayer (Granheim), Elias Dalferth (Suppingen), Maren Endres (Justingen), Ahmet Kayirsi (Ehingen), Lisa Oßwald (Ennabeuren), Alexander Ramminger (Hohenstadt).

Die Prüfung ebenfalls bestanden haben im zweijährigen Kaufmännischen Berufskolleg Fremdsprachen:

Ahmet Cini (Ehingen), Celina Gapp (Oberdischingen), Emelie Garnier (Ehingen), Nina Haas (Griesingen), Anne Hablitzel (Dächingen), Jennifer Hartig (Sontheim), Nikoleta Ioannidou (Munderkingen), Sevasti Kourtidou (Ehingen), Lisa Leistner (Rottenacker), Melek Özaslan (Westerheim), Laetitia Pacewski (Baustetten), Amelie Rathgeb (Rißtissen), Annika Rommel (Ingstetten), Alexander Schermann (Ehingen), Mark Vevers (Ehingen), Lara Wildermuth (Laichingen), Metin Yeni (Ehingen), Elisa Yilmaz (Blaubeuren),

Im Kaufmännischen Berufskolleg haben bestanden:

II Michael Albrecht (Ehingen), Tim Autenrieth (Sontheim), Shania Ayhan (Laichingen), Denis Balaban (Allmendingen), Emma Behmüller (Rißtissen), Selina Bleicher (Mühlen), Silvio Ciavarrella (Munderkingen), Dominik Denisch (Oberdischingen), Marina Dujmovic (Munderkingen), Olcay Durna (Schelklingen), Bianca Fäser (Untermarchtal), Vanessa Fiesel (Kirchen), Chris Fromm (Westerheim), Jeremy-Joseph Fuller (Schelklingen), Nico Heilemann (Blaubeuren), Anna Hog (Grundsheim), Jennifer Kirr (Ehingen), Heiko Leichtle (Allmendingen), Kenneth Leitko (Ehingen), Pascal Meyer (Erbach), Oliver Miehle (Dettingen), Julia Miller (Ehingen), Florian Mjekici (Erbstetten), Tobias Müller (Altbierlingen), Luis Naujoks (Westerheim), Vasco Olbrich (Ehingen), Joel Oliveira (Ehingen), Emma Paul (Ehingen), Vanessa Sauter (Untermarchtal), David Schaffrinna (Ehingen), Sandra Striebel (Rottenacker), Julian Teßmann (Rottenacker), Feride Ünsal (Gerhausen), Marcel Wiebe (Erbach), Brigitte Wizke (Rottenacker) und Antonia Zeba (Laupheim).