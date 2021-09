64 junge Menschen starten beim Ehinger Weltmarktführer

Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH hat zum 1. September 64 neue Auszubildende im kaufmännischen und technischen Bereich begrüßt. Die ersten Wochen stehen ganz im Zeichen des gegenseitigen Kennenlernens: Bei einem dreitägigen Einsteigerseminar in Bleichach im Allgäu mit gemeinsamen Unternehmungen, Gruppenaufgaben und Schulungen werden die Team- und Kommunikationsfähigkeit der Neuankömmlinge gestärkt.

Personalleiter begrüßt

Am ersten Ausbildungstag begrüßte Personalleiter Jürgen Joos die neuen Auszubildenden und stellte die Ausbilder sowie den Betriebsrat vor. Nach einer Betriebsbesichtigung und einem gemeinsamen Mittagessen ging es zur Einführung an die Arbeitsplätze.

Am Nachmittag waren auch die Eltern der Neuen eingeladen. Sie wurden von den Geschäftsführern Ulrich Heusel und Daniel Pitzer sowie dem Betriebsratsvorsitzenden Rolf Ebe begrüßt. Drei Auszubildende aus dem zweiten Lehrjahr berichteten über ihre Erfahrungen aus ihrem ersten Ausbildungsjahr. Es folgte eine Führung über das Firmengelände und die Lehrwerkstatt.

Wichtige Informationen

Von Jürgen Joos erhielten die Eltern wichtige Informationen, und der erste Ausbildungstag wurde mit Kaffee und Kuchen abgeschlossen. Liebherr baut seit jeher auf kompetente und motivierte Mitarbeitende als Schlüssel zum Erfolg: dem hohen Leistungs- und Qualitätsanspruch begegnet das Unternehmen mit einer modernen und qualifizierten Ausbildung der eigenen Nachwuchskräfte, um so auch in Zukunft die Abdeckung des Fachkräftebedarfs sicher zu stellen. Die Digitalisierung ist dabei ein wichtiger Baustein. So erhielten dieses Jahr erstmals alle Azubis ein eigenes Notebook, das sie während ihrer gesamten Ausbildung auch in der Berufsschule begleiten wird.

Mehr Azubis

Corona hat die Anzahl der eingestellten Auszubildenden nicht beeinflusst. Im Gegenteil, es wurden sogar mehr neue Azubis eingestellt als im vergangenen Jahr. Für das nächste Jahr plant Liebherr in Ehingen die Ausbildungszahlen noch weiter zu erhöhen. Das Unternehmen freut sich über alle Interessentinnen und Interessenten, die ebenfalls Teil des großen Teams werden und eine vielseitige und spannende Ausbildung absolvieren möchten.

Bewerbungen für eine Ausbildung werden online über die Liebherr-Homepage gerne noch bis zum 15. September 2021 entgegengenommen: www.liebherr.com/ausbildung-ehingen.