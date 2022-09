56-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto

In den Gegenverkehr geriet am Donnerstag bei Ehingen ein Autofahrer. Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr. Ein 56-Jähriger fuhr mit seinem Auto von Altsteußlingen in Richtung Ehingen. Vor ihm verlangsamte sich der Verkehr und er musste bremsen.

Beide unverletzt

Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und der Opel geriet ins Schleudern. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden BMW eines 50-Jährigen zusammen. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Ihre nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 35 000 Euro.