5500 Euro für sechs soziale Projekte

Mitarbeiter der Ehinger Energie haben wieder die Gelegenheit gehabt, soziale Projekte vorzuschlagen, die mit einer Spende unterstützt werden. Am Donnerstag waren Vertreter der ausgewählten Projekte im Groggental eingeladen – die Ehinger Energie hat Spenden in Höhe von insgesamt 5500 Euro für sechs Projekte übergeben.

Es sei gut, dass es uns hier in der Region so gut geht, sagte Geschäftsführer Peter Guggemos. Jedoch gab er zu bedenken: „Wer nichts hat, merkt es in einer reichen Gesellschaft noch mehr.“ Umso wichtiger sei die „tolle Arbeit“ der Ehrenamtlichen. Eine Spende haben erhalten: der Kinderschutzbund Ehingen, der Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm und das Projekt „Wir machen mit am Wenzelstein“. Ebenfalls über eine Spende durfte sich das Projekt „Bürger für Bürger“ freuen, das den Schwächsten in unserer Gesellschaft helfe, wenn sonst nichts mehr hilft, betonte Guggemos. Auch die „Drachenkinder“ erhalten eine Spende und der Ehinger Tafelladen, der mit Sachspenden unterstützt wird.

Lothar Huber vom Tafelladen berichtete, dass in letzter Zeit weniger Flüchtlinge zu versorgen seien. Hingegen sei in letzter Zeit bemerkbar, dass es viele Bürger in der Stadt gebe, die „ohne eigenes Versagen an den Rand des Tisches kommen“ und in Nöten sind.