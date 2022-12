53 Schülerinnen und Schüler unterstützen Aktion

53 Jugendliche haben die diesjährige Aktion „Mitmachen Ehrensache“ bei der Liebherr-Werk Ehingen GmbH unterstützt. Vom 5. bis 9. Dezember haben sie sich in nahezu allen Bereichen des Ehinger Kranherstellers eingebracht, vom Einkauf über die Logistik bis zur Endmontage von Mobil- und Raupenkranen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

Die Schülerinnen und Schüler kamen von der Realschule Ehingen, dem Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen, der Anne-Frank-Realschule Laichingen, der Realschule Erbach, der Schule an der Donauschleife Munderkingen, dem Carl-Lämmle Gymnasium Laupheim und dem Bischof Sproll Bildungszentrum Biberach.

Das Geld, das die jungen Leute verdienen, wird laut Mitteilung für soziale und gemeinschaftliche Zwecke in der Region gespendet. Der Mitmachen-Ehrensache-Aktionstag wendet sich an Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 der allgemeinbildenden Schulen und der beruflichen Schulen in Baden-Württemberg.