500 Liebherr-Mitarbeiter demonstrieren

„Wenn Engel streiken, lacht die Sonne“, freute sich Liebherr-Betriebsratsvorsitzender Rolf Ebe aus Schmiechen am Freitagvormittag über 500 ans Licht des hellen Tages drängende Mitarbeiter. Die Beschäftigten folgten einem Aufruf zur Teilnahme an einer Kundgebung vor Tor 2. Sie verliehen damit den Forderungen der Industriegewerkschaft Metall nach 6,5Prozent mehr Lohn auf zwölf Monate, unbefristete Übernahme der Ausgebildeten und der Absolventen des Dualen Studiums sowie mehr Mitbestimmung bei Leiharbeit mehr Nachdruck. An dem von der Gewerkschaft ausgerufenen Warnstreik nahmen 1300 Mitarbeiter aus allen Schichten teil.

„Wir stehen heute hier vor dem Tor, weil die Arbeitgeber immer noch nicht begriffen haben, dass die Beschäftigten sich nicht für dumm verkaufen lassen“, erläuterte Gewerkschaftssekretär Michael Braun den Grund für die Kundgebung. „Zu wenig Angebot, zu viel Zumutung“, reagierte Braun auf den Arbeitgebervorschlag. Dieser sei eine Respektlosigkeit vor der Leistung der Mitarbeiter. Der Verband der Metall- und Elektroindustrie drohe bei einer unbefristeter Übernahme nach der Ausbildung mit weniger Ausbildungsplätzen, obwohl er heute schon über Fachkräftemangel klage.

Scharfe Kritik übte Braun am Vorschlag der Arbeitgeber zur Leiharbeit. Hier will die Gewerkschaft Mitbestimmung und fordert gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Maximal erreichbar ist bis jetzt die Hälfte des Tariflohns. Erbärmlich nannte Betriebsratsvorsitzender Rolf Ebe die Leiharbeitsbedingungen.

„Wenn das Geld aufgebraucht ist, bleiben etliche Tage im Monat übrig“, beschrieb Betriebsrat Norbert Betz aus Altbierlingen die Not vieler Mitarbeiter. Er berichtete von einem Arbeitskollegen, der die ihm zustehende Altersteilzeit nicht in Anspruch nehmen könne, weil er seinen als Leiharbeiter angestellten Sohn nach dessen Familiengründung unterstützen müsse.

„Der Betrieb ruht“, antwortete Betriebsrat Alfons Burkhardtsmayer auf die Frage, ob die Produktion während des Warnstreiks weitergehe.