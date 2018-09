500 Jahre alte Tradition lebt wieder auf

Eine mehr als 500 Jahre zurückreichende Tradition hat der Schützenverein Berg wieder belebt – das Böllerschießen. Bereits seit vier Jahren böllern die Schützen zu gegebenen Festlichkeiten oder feierlichen Anlässen in der Region, zuletzt bei der Oberbürgermeisterwahl in Ehingen. Nun findet das erste Böllerschützentreffen mit 70 Schützen von verschiedenen Böllergruppen aus Württemberg und Bayern am Mittwoch, 3. Oktober, in Berg statt.

Festbeginn ist ab 11 Uhr, ab 11.30 Uhr gibt es die Möglichkeit zum Mittagessen. Um 13 Uhr ist dann Besprechung der Schussmeister mit anschließendem Aufstellen der Böllerschützen, ab 14 Uhr ist dann gemeinsames Böllerschießen.

Prüfung notwendig

Als Böllergeräte kommen in der heutigen Zeit überwiegend Standböller, Böllerkanonen sowie Hand- und Schaftböller zum Einsatz. Damit das Böllerschießen nicht zu einer Gefahr für Mensch und Umwelt wird, muss jeder Böllerschütze die notwendigen Kenntnisse in einer Prüfung vor dem zuständigen Gewerbeaufsichtsamt nachweisen.