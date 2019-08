50 Kinder bauen Hotels für Insekten

Als tüchtige Handwerker haben sich am Mittwochnachmittag 50 Kinder am Waldrand oberhalb von Mundingen erwiesen. Im Rahmen der CDU-Ferienprogrammnummer „Besuch bei der Alten Säge“ erstellten sie unter kundiger Anleitung Insektenhotels.

Bohren, Schrauben und Nageln erforderten viel Geschick, als es galt, aus vorgefertigten Brettchen ansprechende Behausungen für die im Naturhaushalt unverzichtbaren sechsbeinigen Lebewesen zusammenzubauen. Damit am Ende alles zusammenpasste, halfen Schreinermeister Josef Huber und weitere technisch versierte Erwachsene den Buben und Mädchen, Bohrer und Akkuschrauber richtig anzusetzen.

Etliche Kinder hatten Werkzeuge wie Akkubohrschrauber, Bohreinsätze verschiedener Durchmesser, Hämmer, Beißzangen und Handsägen von zu Hause mitgebracht. Aber auch Kinder aus technisch weniger ausgestatteten Familien fanden die benötigte Ausstattung vor und lernten schnell, damit umzugehen.

Josef Huber ist von Beruf Technischer Oberlehrer an der Ehinger Gewerbeschule und hatte dort die benötigten Einzelteile wie Brettchen und Holzblöcke vorbereitet. Schraubzwingen dienten dazu, sie vor dem Zusammenschrauben zu fixieren. Ergab es sich, dass doch einmal etwas falsch herum zusammengesetzt war, drehte man die Schrauben halt noch einmal heraus, überlegte sich die richtige Anordnung der Teile, und schon war das Problem behoben. Um den künftigen Bewohnern der nach vorne offenen Kistchen passende Wohnräume zu verschaffen, steckten die Kinder mitgebrachte Tannenzapfen und Rindenstücke hinein. Ausgehöhlte und zurechtgeschnittene Holunderäste stellten eine andere Ausstattungsvariante dar. Als zusätzliche Unterkunftsmöglichkeit wurden Löcher in Holzblöcke gebohrt.

Kinder, die mit ihrem Insektenhotel früher fertig waren als andere, konnten unter der Anleitung von Jutta Uhl aus Kalenderblättern Geschenktüten kleben oder mit Sonja Huber ein Nagelbild basteln. Technische Hilfe leisteten Josef Uhl, Berthold und Otto Rechtsteiner, Karl Kramer, Werner Bailer und Erwin Tress. Die Gastgeber Karl und Irmgard Schöttle standen bei der Erkundung ihres Technikmuseums zu Erklärungen bereit.

„Bitte, zieht euer Schaffhäs an!“ lautete in der Einladung die Aufforderung der Veranstalter an die Teilnehmer des Arbeitsnachmittags. „Schuelhäs“ nannte man auf dem Land früher, was die Kinder beim Besuch der Schule anhatten. Nach dem Mittagessen legte man das „Schaffhäs“ an. Das „Sonnddigshäs“ war dem Kirchenbesuch an Wochenende und Feiertagen vorbehalten. Vorbereitung und Organisation des „Besuchs der Alten Säge“ oblag Josef Huber und seiner Frau Sonja aus Altsteußlingen sowie Jutta Uhl aus Frankenhofen. Für das Grillen von Würsten standen am Ende Karl und Gisela Kramer mit „Charlys Mobil“, einer dreirärigen Piaggo Ape (=Biene) 50 europe, bereit.