Werner Braig hat die Ehrenurkunde des Technischen Hilfswerks (THW), Ortsverband Ehingen, erhalten. Damit wurde er für 50 Jahre im Dienst der Humanität geehrt. Am Rande des alljährlichen Brunches des THW blickte Kevin Knust, in der Funktion als Helfersprecher und Gruppenführer Bergungstaucher, auf das Wirken von Werner Braig zurück.

Seit seinem Eintritt in den Ortsverband zeigte Werner Braig ein überdurchschnittliches Engagement und war weit über seine aktive Zeit hinaus bis heute in der Alters- und Ehrengruppe mit dem Ortsverband verbunden, heißt es in der Rede von Knust, die als Presseschreiben verschickt wurde. Seit nunmehr 50 Jahren lebe Braig das Ehrenamt und sei schon früh bereit gewesen, Führungsverantwortung zu übernehmen. Unmittelbar nach seinem Eintritt am 19. Mai 1972 war er ab 1973 als Sprenghelfer für den Ortsverband aktiv.

Im Jahre 1976 war er Mitbegründer der ÖGA Tauchergruppe die heute eine Fachgruppe darstellt. Ab dem Jahr 1977 war er zunächst als Kraftfahrer und Truppführer und 1978 bis 1995 als Gruppenführer der damaligen Gerätegruppe des Bergungszuges aktiv. Seit 1985 erlangte er nach erfolgreichem Sonderlehrgang die Berechtigung als Sprengberechtigter. Im gleichen Jahr wurde er zudem stellvertretender Ortsbeauftragter.

1986 war er Gründungsmitglied des Förderkreises THW Ehingen und ist seither zweiter Vorstand des Vereins. 1995 bis 2000 war er Gruppenführer der heutigen Fachgruppe Elektroversorgung. 1998 bis 2011 übte er nochmals das Amt des stellvertretender Ortsbeauftragten aus. Während dieser aktiven Dienstzeit nahm er an zahlreichen regionalen und überregionalen Einsätzen teil: Hilfsgütertransporte nach Moskau und Ex-Jugoslawien, die Notstromversorgung nach dem Sturm Lothar in Frankreich, Hochwassereinsätze an der Elbe und der Oder.

In Würdigung seiner Leistungen wurde er unter anderem mit folgenden Auszeichnungen geehrt: das Ehrenzeichen in Bronze des THW, die Bundesfluthelfermedaille, dem sächsischen Fluthelferorden sowie dem Einsatzzeichen für humanitäre Hilfe im Ausland.

Natürlich habe er in seiner Zeit beim THW viel erlebt, gerne denke das THW an die unzähligen Momente, bei denen Braig mit großer Begeisterung über seine Erlebnisse von Einsätzen und Übungen, Aktionen im alten Knast oder vom Steinbruchfest berichtet und dabei zum herzhaften Lachen einlud. Nicht zu vergessen hierbei waren auch die legendären gruppenübergreifenden Motorradausfahrten, heißt es in dem Bericht des THW weiter.