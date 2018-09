47-Jährige fährt mit zwei Promille

Zuviel Alkohol hatte am Mittwochmorgen eine Frau in Ehingen. Ein Zeuge beobachtete gegen 7.40 Uhr, dass ein Auto in starken Schlangenlinien von Münsingen Richtung Ehingen fuhr. Er verständigte die Polizei, welche den VW sofort suchte.

Die Fahndung blieb zunächst erfolglos. Die Beamten ermittelten den Aufenthaltsort der Frau und rochen bei ihr Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht und zeigte über zwei Promille. Die 47-Jährige musste zur Blutentnahme. Sie erwartet eine Strafanzeige und den Führerschein musste sie gleich abgeben.