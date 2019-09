43. Ehinger Kirbe: Trotz Wetter und Auflagen wird in der Innenstadt kräftig gefeiert

Kleiner und leiser ist die 43. Ehinger Kirbe geworden, Kleiner wegen der Baustelle rund um den Marktplatz. Leiser, weil sich im vergangenen Jahr viele vor allem ältere Besucher beschwert hatten, dass in einigen Hütten keine Unterhaltung möglich war, weil die Musik aus der Nachbarhütte zu laut herüberdröhnte. Dem hat die Stadt Rechnung getragen, Günther Singer von der Stadt war zusammen mit Alexander Hirsch von Trust Security unterwegs und hat die Dezibel an den Hotspots gemessen.

Polizei zieht positives Fazit

Doch nirgends hatten die zwei Prüfer etwas zu beanstanden. „Wir haben im Vorfeld mit den Vereinen viele Gespräche geführt, alle zeigten sich sehr verständig, manche haben uns gebeten, vorab die Lautstärke ihrer Musik zu messen, aber es war immer unter dem Richtwert von 75 Dezibel“, sagte Singer. Kommissar Haslinger mit einer Kollegin kam vorbei, insgesamt war die Polizei mit mehreren Streifen unterwegs. „Es läuft alles bisher wunderbar“, fand der Polizist. „Toll, dass Sie gekommen sind“, begrüßte Singer die Polizisten, wollte aber auf der Runde durch die Kirbebuden ohne Polizei unterwegs sein.

Messunge vor den Buden

Beim Serbischen Freundschaftsverein wurde gesungen, bei den Kroaten gab es Live-Musik, das gefiel Singer, und es gehöre zu einem solchen Fest dazu, fand er und hat hier nicht gemessen. Ein paar Meter weiter zeigte das Messgerät nur noch 70 Dezibel an. Gemessen hat er auch nicht in den Kirbebuden, sondern davor. „Wir haben uns an die Tische gesetzt und geprüft, kann man sich noch unterhalten, der Lärm pegelte sich auf 75 Dezibel ein und das ist in Ordnung“, fand Singer, Hirsch nickte zustimmend.

Dixieland-Jazz und beliebte Oldies wie „I can’t give you anything but love“ spielte die Jazzband 47 auf der Kirbebühne. Eine volle Hütte gab es bei den Basketballern, die Hamburger in vielen Variationen verkauften. Craftbier und Ulibier vom Fass dazu „die weltbesten Schaschliks“ undeine Originalcurrywurst gab es beim Musikverein Rißtissen. Gegenüber bei den Bütteln flossen Aperol Spritz und Hugo in Strömen. Neu im Büttelangebot waren die grünen Krapfen. Die Sportfreunde Kirchen servierten ihr berühmtes Spanferkel, zur besseren Verdauung gab es im Saloon die ganz scharfen Sachen wie Bacardi, Wodka und Jägermeister. An der Bar der TSG-Fußballer gab es anfangs kein Licht, dafür aber coole Drinks. Für Alex, Harald und Vanessa aus Allmendingen und Munderkingen gehörte es zur Tradition, hier einen längeren Stopp einzulegen.

OB eröffnet das Fest

Eröffnet hat die 43. Kirbe traditionell die Stadtkapelle mit dem Deutschmeisterregimentsmarsch, dirigiert von Oberbürgermeister Alexander Baumann. Rechtzeitig hatten das Donnergrollen und der Regen nachgelassen. „Die Kirbe garantiert gute Unterhaltung und kulinarische Genüsse. Mit Toleranz und Respekt wird es ein schönes Fest“, sagte Baumann und griff zum Taktstock.

Leckere Pizzen, Zwiebelwäs, und Dinnete hatten die Turnerinnen vom SV Granheim gebacken, die Getränke dazu gab es bei den Fußballern gegenüber. Auf eine lange Tradition zurückblicken können die Schwanenhälse der Frauen vom Förderverein Leichtathletik, schon am frühen Nachmittag waren nur noch wenige der 300 Schwanenhälse übrig, es war aber auch sehr gemütlich in der Hütte bei Kaffee und Kuchen.

Kulinarisches Angebot

Volles Haus auch bei der griechischen Gemeinde, hier traf man sich schon zum Mittagessen. Den Nachtisch dazu servierten die Ministranten mit ihren leckeren Waffeln. „So wie die Waffeleisen aussahen, als wir übernahmen, war schon in der ersten Schicht viel los“ sagte Kira. Felipe, Linda und Marie streichelten begeistert die ausgestopften Waldtiere, die die Jägervereinigung mitgebracht hatte, „wir beteiligen uns an der bundesweiten Aktion Lernort Natur“, erklärte Jäger Hermann Schlecker. 18 Rehe hatten die Jäger für ihr berühmtes Wildgulasch geschossen. Original ungarische Gulaschsuppe beim Partnerschaftsverein Ehingen Esztergom ist ein Selbstläufer. Kulturamtsleiterin Marion Greiner-Nitschke servierte dazu einen herrlich duftenden Marillenschnaps. Eine Riesenattraktion für Jung und Alt: die Schokokussschleuder des Campingclubs. Die Mitarbeiter einer Holzbaufirma aus Hundersingen, die auf dem Bierkulturwanderweg unterwegs waren, hatten hier die größte Freude. Die Handballer der TSG servierten ihre leckeren Schupfnudeln, die Volleyballer Kuchen und später Wein. „Gute Kuchen mit Liebe gebacken“, pries Winfried Brettschneider an. Eine Lehrstunde in Pilzkunde gab es beim Nabu, bei Thaddäus Bamberger. „Oft fehlt die nötige Sachkenntnis, Menschen sammeln überalterte und vermadete Pilze und leiden dann an Sekundärvergiftungen“, warnte der Pilzexperte.

Bei der Skizunft konnten Kinder in einem Parcours ihre Geschicklichkeit beweisen. Michael Köhler warb so für Nachwuchs für das Rennteam des Vereins, zu dem 20 Kinder und Jugendliche gehören. „Da geht es nicht immer hoch professionell zu, bei uns steht der Spaß im Vordergrund, aber wir haben auch Läufer im DSV Kader“, sagte er.

Am Kirbesonntag schlug der Regen indes so heftig zu, dass das Bühnenprogramm abgesagt wurde. Den ganzen Tag über kamen nur wenige Besucher auf die Kirbe.