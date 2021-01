42-Jährige wegen versuchten Mordes angeklagt

Versuchter Mord in neun tateinheitlichen Fällen in Tateinheit mit versuchter besonders schwerer Brandstiftung und Diebstahl ist der Vorwurf, dem sich eine 42-Jährige stellen muss. Das Landgericht in Ulm hat über die Anklage der Staatsanwaltschaft Ulm vom 3. Dezember 2020 zu entscheiden. Die damals 41-jährige soll demnach im September 2020 mehrfach im Rahmen ihrer Arbeitstätigkeit in einer Spielhalle in Ehingen Wechselgeld gestohlen haben.

Angst vor Kassenprüfung

Ende September soll sie ihre Entdeckung im Zuge einer anstehenden Kassenprüfung befürchtet haben. Sie soll sich daher nachts in die Spielhalle begeben und belastende Unterlagen an sich genommen haben. Damit das Fehlen dieser Unterlagen niemand auffalle, soll sie in der Spielhalle Feuer gelegt haben. Ihr Ziel soll es gewesen sein, dass sämtliche in der Spielhalle gelagerte schriftliche Unterlagen verbrennen. Bei einem Feuer solchen Ausmaßes soll ihr klar gewesen sein, dass dieses auf das ganze Gebäude übergreifen könne.

Tod in Kauf genommen

Der Angeklagten soll ebenfalls bewusst gewesen sein, dass sich im oberen Stockwerk des Gebäudes Wohnungen befanden, in denen Menschen schliefen. Deren Tod soll sie billigend in Kauf genommen haben. Tatsächlich griff das Feuer nicht auf das Gebäude über, sondern erlosch nach Abbrennen des eingesetzten Brandbeschleunigers von selbst, ohne dass einer der Bewohner verletzt worden wäre. Es soll Sachschaden in Höhe von zumindest 5000 Euro entstanden sein.

Rechtlich wird der Angeklagten versuchter Mord in neun tateinheitlichen Fällen in Tateinheit mit versuchter besonders schwerer Brandstiftung und Diebstahl in zwei Fällen in Tatmehrheit mit Unterschlagung in acht Fällen vorgeworfen.