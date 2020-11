41-Jähriger bei Unfall „mittelschwer verletzt“

„Mittelschwere Verletzungen“, so die Polizei, hat sich ein 41-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 465 zwischen Münsingen und Ehingen zugezogen.

Der Mann war gegen 13.40 Uhr von Münsingen kommend mit seinem Mitsubishi Colt kurz nach dem Abzweig nach Bremelau „aus bislang ungeklärter Ursache“, so die Polizei, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug prallte zuerst gegen die Böschung, dann in den Graben, bevor es auf die Fahrbahn zurückgeschleudert wurde. Ein entgegenkommendes Auto konnte gerade noch abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, es wurde jedoch von umherfliegenden Teilen leicht beschädigt. Der Schaden am Fahrzeug des Unfallverursachers wird mit rund 5000 Euro angegeben.

Straße fast zwei Stunden gesperrt

Während der Aufräumarbeiten wurde der Verkehr auf der B 465 von Ehingen kommend über Bremelau umgeleitet. Die Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Münsingen kamen, leitete die Polizei vor dem Bahnübergang in Unterheutal über Mehrstetten und Schelklingen. Sowohl die neun Feuerwehrmänner aus Münsingen als auch die Straßenmeisterei säuberten die Unfallstelle. Gegen 15.30 Uhr wurde die Straße in beide Richtungen für den Verkehr wieder freigegeben.