41-Jährige prallt gegen Baum

Schwere Verletzungen hat sich eine 41-jährige Autofahrerin bei einem Unfall in Ehingen zugezogen. Am Freitag, gegen 23.20 Uhr, befuhr die Frau die Bartleshalde, von Ehingen-Dettingen kommend in Richtung Ehingen-Stetten. Auf Höhe des Aussiedlerhofes kam sie auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Sie prallte mit ihrem Ford Fiesta frontal gegen einen Baum. Der Kleinwagen wurde bis zur Windschutzscheibe eingedrückt. Bei dem Aufprall erlitt die 41-Jährige schwere Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden am Fiesta wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Am Baum entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.