3D-Drucker für die Lernfabrik 4.0

Jochen Münz, Leiter der Gewerblichen Schule in Ehingen, hat am Montag den Bildungsausschuss des Kreistags in Ulm über die Erweiterung der Lernfabrik 4.0 informiert.

Angeschafft werden soll ein 3D-Metallhybriddrucker und ein Hochtemperatur-3D-Kunststoffdrucker. Vom Wirtschaftsministerium des Landes ist eine Förderung über 107000 Euro zugesichert, der Kreis übernimmt knapp 118000 Euro, außerdem gibt es Drittmittel aus der Wirtschaft in Höhe von knapp 23000 Euro.

Die Lieferung und Installation des 3D-Metallhybriddruckers wurde im April dieses Jahres ausgeschrieben. Die Firma Coherent aus den USA, mit Niederlassungen in Deutschland, war die einzige Firma, die ein Angebot abgegeben hat – über rund 221000 Euro, einschließlich Lieferung und Schulung.

Ursprünglich sollte zudem ein einfacher 3D-Kunststoffdrucker angeschafft werden, inzwischen gibt es aber auch Hochtemperatur-3D-Kunststoffdrucker im Preissegment von circa 50000 Euro. Aus der Wirtschaft ist bereits eine zusätzliche Förderung dafür in Aussicht gestellt, deshalb soll nun solch ein hochwertigerer Drucker beschafft werden.

Vorgesehen ist, die Lernfabrik 4.0 an der Gewerblichen Schule mit den 3D-Druckern in den Digital Hub einzubinden. Derzeit wird dafür an einem Konzept gearbeitet.