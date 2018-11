3800 neue Glühweintassen für Ehinger Weihnachtsmarkt

Neue Glühweintassen gibt es dieses Jahr beim Ehinger Weihnachtsmarkt. Ausgewählt haben das beliebte Ehinger Sammlerobjekt die Stadtverwaltung und der Marktbeirat.

Seit mehr als 30 Jahren freuen sich die Ehinger Marktbesucher im Dezember nicht nur auf den Weihnachtsmarkt mit seinem reichhaltigen Warensortiment und anspruchsvollen Bühnenprogramm, sondern auch auf die Glühwein- und Punschtassen, die zum Pfandpreis von zwei Euro mitgenommen werden dürfen. Im Nu war deshalb auch die letzte Auflage, eine blaue „trompetenförmige“ Tasse, vergriffen. Rechtzeitig vor Eröffnung der 32. Markttage am 7. Dezember sind jetzt 3800 neue Tassen in Ehingen eingetroffen. Stolz präsentierten die Marktbeiräte das begehrte Stück, das in diesem Jahr in bauchiger Becherform und dunkelroter Farbe besticht, zeichnerisch geschmückt mit einer Ehinger Stadtansicht. Nicht fehlen darf auch wieder das Stadtwappen. Erstmals erhältlich sind die neuen Glühweintassen schon am 30. November bei „Fire & Ice“ in der Ehinger Innenstadt.