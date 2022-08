38-Jähriger missachtet Vorfahrt

Die Vorfahrt missachtete ein 38-Jähriger am Dienstag bei Ehingen. Gegen 8 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Skoda in der Prof.-Josef-Schick-Straße. Er war in Richtung Rißstraße unterwegs. In der Straße Im Edle fuhr eine 41-Jährige mit ihrem Dacia. Sie kam von rechts und hatte Vorfahrt. Das übersah der 38-Jährige, obwohl er langsam an die Kreuzung herangefahren war.

Die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den heftigen Aufprall erlitt die Dacia-Fahrerin leichte Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 24 000 Euro. Der Skoda und der Dacia mussten abgeschleppt werden.