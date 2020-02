36. Ball der Kirchener Vereine: Arabische Nächte sind märchenhaft schön

Mit einer zauberhaften Märchenwelt haben die Kirchener Vereine am Samstagabend bei ihrem 36. Ball die Bühne der Mehrzweckhalle belebt. Das Publikum genoss eine abwechslungsreiche Show von großem Unterhaltungswert.

Fasziniert von dem, was in sechs leicht verrückten Programmnummern gezeigt wurde, applaudierten die Besucher des kulturellen Großereignisses begeistert allen Akteuren und denen, die im Hintergrund zum Gelingen beigetragen hatten.

Als versierter Programmmoderator bewährte sich wieder wie seit Jahren Narrenzunftpräsident Joe Betz. Nach der musikalischen Eröffnung durch DJ Matze kündigte er mit dem Auftritt von Grashüpfer, de Erfahrene, unter dem Titel „Im Zauberwald“ eine extra elegante choreographische Darbietung an. Ganz in Grün öffnete sich die geheimnisvolle Tür zur lustigen Märchenwelt.

Bei der Polonaise durfte Robin Hood auf dem fliegenden Teppich reiten. (Foto: SZ- Efinger)

Ganz in dieser befand man sich, als die Narrenzunft mit „Es war einmal“ höchst lebendig eine fantastische Vergangenheit präsentierte. Wünsche wurden war, wenn Hellseherin Hilde mit dem Angebot „Füxchen, wünsch dir was“ ihre Magie zur Wirkung brachte. Mit der Sprache musste man allerdings vorsichtig sein, sonst bekam man eventuell statt des gewünschten Großtransporters einen Leberkäsewecken, wenn man LKW angab.

„Arabische Nächte“ versprach die Feuerwehr und ließ einen Märchenprinzen auf dem fliegenden Teppich einschweben. Waren die von Chris Schrode inspirierten Jungs in den Jahren zuvor stets als die anregendsten Damen der Show zu bewundern, so präsentierten sie dieses Mal in anmutiger Bewegung erstmals sich selbst. Der bewundernde Ausdruck „geil“ entfuhr einer begeisterungsfähigen Zuschauerin zum zweiten Mal, als zwei Lampengeister den Wunsch eines Mannes nach hübschen Mädchen erfüllten. Damit konnte die Feuerwehr in entsprechender Verkleidung selbstverständlich wie immer hervorragend dienen. In beiderlei Gestalt machte sie beste Figur.

Noch blauer als die beiden Dschinnis in der vorhergehenden Darbietung betraten die „Musikerschlümpfe“ der Musikkapelle die Szene. Bauchnabelfrei outete sich einer von ihnen als Angehöriger einer bis vor einigen Jahren noch diskriminierten Minderheit und hübschte sich im Spiegel auf. Magische Kräfte erwuchsen den Zwergen durch einen Schluck aus einer großen Maggiflasche. Ganz groß heraus kamen sie als Animationsorchester mit altvertrauten Karnevalsschlagern und leiteten damit eine pausenfüllende Schunkelrunde ein. Der ganze Saal kam so in Bewegung.

„Kirchen ist fantastisch“ hieß es bei den Sportfreunden, die das Areal vor dem Rathaus in einen Tummelplatz von zwei Sandlern, hierzulande auch Landstreicher genannt verwandelten. Im Traum erschienen ihnen Mondlander, junge Umweltdemonstranten und der Tod in seiner traditionellen Gestalt als schwarzer Sensenmann. Einer der Astronauten war Jürgen Mauz als „Bobbeleskeenig Brenno“. Als „Verrückte Wissenschaftler“ gaben sich Grashüpfer, de Jong, dem Gruppentanz hin, ehe das bravouröse Finale noch einmal alle Mitwirkenden am Programm unter starkem Applaus der beeindruckten Zuschauer auf der Bühne vereinte. Den gemeinsamen Ausmarsch in Form der traditionellen Polonaise führten der auf dem Teppich thronende und von dort gnädig herabgrüßende arabische Prinz und sein fröhliches Gefolge an.