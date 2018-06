35-Jähriger beleidigt zwei Jungen

Rauschgift hat die Polizei bei einem Mann gefunden, der am Sonntag in Ehingen zwei Buben beleidigte. Kurz nach 16 Uhr sprach der Mann die beiden 15-Jährigen an, schilderten sie später der Polizei.

Die hielten sich zu dieser Zeit am Groggensee auf. Der 35-Jährige beleidigte die Buben. Das ließen sich die 15-Jährigen nicht gefallen. Sie verständigten die Polizei. Die nahm den Verdächtigen kurze Zeit später in der Bahnhofstraße fest. In seiner Kleidung fanden die Polizisten zwei Tütchen mit Marihuana, insgesamt nur wenige Gramm.

Das stellten die Polizisten sicher. Jetzt erwartet den 35-Jährigen eine Strafanzeige. Dem Verfahren sieht der Mann auf freiem Fuß entgegen.