330 Starts im Ehinger Dressurviereck

Nach dem Springturnier in der Vorwoche ist am Wochenende das Dressurturnier des Ehinger Reit- und Fahrvereins auf dem Programm gestanden. In elf Dressurprüfungen vom Reiterwettbewerb für den Nachwuchs bis zur hochkarätigen S*-Dressur erlebten die Zuschauer rund 330 Starts im Dressurviereck.

Höhepunkt des Dressur-Wochenendes war der „St. Georg Special“ am Sonntag, bei dem sich 15 Reiter einer Prüfung der Klasse S* stellten. Sieger-Duo waren Ina Caspar und „Leonardo-G“ aus Donzdorf. Carolin Heckenberger vom Reitsportzentrum Josefshof im Winkel platzierte sich in dieser schweren Prüfung mit „Don Hitmeyer“ auf dem fünfte Rang.

Bereits am Samstag wurde eine Dressurprüfung der Klasse M** als „Norbert Baur Gedächtnis Dressur“ geritten. Diese Prüfung konnten Nicole Kohler und „Sierra“ aus Rißegg für sich entscheiden. Carolin Heckenberger und „Don Hitmeyer“ ritten auf den vierten M**-Platz und Iris Häcker, mit „Divina“ ebenfalls für das Reitsportzentrum Josefshof im Winkel am Start, landete auf dem sechsten Platz.

Eine M*-Dressur stand am Sonntagmorgen auf dem Programm, die für die Alb-Donau-Kreismeisterschaft gewertet wurde. Wie bereits beim Springturnier war in Ehingen, nach den Turnieren in Blaubeuren und Munderkingen, die dritte und letzte Station für die Kreismeisterschaft in den Klassen E, A, L und M. Sieger der M*-Prüfung waren Cathrine Gräser und „Fürst Franz“ aus Reinstetten. Melanie Ehrenfeld und „Karibik Kiss“ aus Munderkingen ritten auf den dritten Platz und Hannah Kutschker vom gastgebenden Ehinger Reit- und Fahrverein konnte sich mit „Amor“ auf dem fünften Rang platzieren.

Eine Besonderheit des Ehinger Dressurturniers war wieder die Qualifikation junger Reiter zum „Nürnberger Burgpokal der Junioren“, die auf dem Stoffelberg am Samstagnachmittag mit einer Dressurprüfung der Klasse L auf Kandare geritten wurde. Auch war das Ehinger Turnier, nach Pforzheim, Böblingen, Ladenburg und Albuch, die letzte Station zur Qualifikation für das Finale beim internationalen Reitturnier in Donaueschingen. Das Siegerpaar waren Laura Kohler und „Luigi Galvani“ aus Münchingen.

Bereits am Freitag wurde eine L-Prüfung auf Trense geritten, bei der Louisa Reisch aus Bad Schussenried mit „Diego“ zur Siegerschleife ritt. Und die „Kandare-L zur Alb-Donau-Kreismeisterschaft“ gewann Emelie Ellinger auf „Gandalf“ vom RFV Münchingen. Die Ehinger Reiterin Hannah Kutschker und „Amor“ sicherten sich in dieser L-Prüfung den zweiten Platz. Josefine Grab aus Munderkingen und „Quadrofina“ ritten auf den achten L-Platz. Auf „Ribaldi“ konnte sich Patricia Butscher vom gastgebenden Verein die Schliefe für den vierten Platz der Dressurpferdeprüfung Klasse L sichern. Siegerpaar waren hier Nicole Kohler und „Dea Deliza“ aus Rißegg.