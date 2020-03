33-Jähriger tankt und flüchtet

Nach dem Tanken ist am Dienstag ein 33-Jähriger einfach weggefahren. Gegen 16 Uhr betankte ein 33-Jähriger seinen BMW an einer Tankstelle in der Riedlinger Straße. Anstatt die Rechnung zu bezahlen setzte er sich in sein Auto und fuhr. Der Übeltäter konnte schnell ermittelt werden. Er sieht nun einer Anzeige wegen Tankbetrugs entgegen.