300 Starter absolvieren zehn Prüfungen

Mit zehn Prüfungen im Dressurviereck und rund 300 Starterpaaren hat am Wochenende das traditionelle Reitturnier in Moosbeuren mit den Dressurprüfungen begonnen. Vom Reiterwettbewerb bis zur hochkarätigen Dressurprüfung der Klasse S reichte das Prüfungsangebot.

Höhepunkt des Dressur-Wochenendes war der Abschlusswettbewerb am Sonntag, eine Dressurprüfung der Klasse S* zu der 37 Paare antraten. Den besten Ritt lieferte Carina Hummel aus Dettingen auf „CM’s Diabolito“ und bekam dafür die Siegerschleife der S-Dressur. Carolin Heckenberger und „Don Hitmeyer“ vom Reitsportzentrum Josefshof im Winkel ritten auf den fünften Platz der S-Prüfung und Turnierleiterin Martina Luxenburger ritt mit „Leander“ auf den 22. S-Platz.

Erster Höhepunkt am Samstag war eine Ein-Stern-M-Prüfung, die Yasmin Nufer aus Überlingen auf „Notra Ami“ für sich entscheiden konnte. Mit „Leander“ ritt Martina Luxenburger hier auf den vierten M-Platz und Melanie Ehrenfeld aus Munderkingen landete mit „Karibik Kiss“ auf dem zwölften Platz.

Zweiter Samstags-Höhepunkt im Dressurviereck war eine Zwei-Stern-M-Prüfung, zu der in zwei Abteilungen rund 50 Paare antraten. Sieger waren Carolin Heckenberger und „Don Hitmeyer“ vom Pferdesportzentrum Josefshof im Winkel sowie Ines Knoll aus Ostrach auf „Falcao“. Iris Häcker vom „Josefshof im Winkel“ ritt mit „Divina“ auf den vierten Platz dieser Prüfung. Martina Luxenburger und „Leander“ landeten auf dem elften M-Platz.

Los ging das Dressurturnier bereits am Freitag. Und zum Auftakt hatten die Organisatoren des Moosbeurer Reitvereins zum zweiten Mal die Qualifikation für den „Gussmann-Cup“, eine Dressurprüfung der Klasse A, im Programm.

„Das ist eine Prüfung für vierjährige Pferde, deren Finale in Marbach geritten wird“, so Turnierleiterin Martina Luxenburger. Sieger dieser Prüfung waren Nicole Künzel und „Finale“ aus Heidenheim. Zwei L-Prüfungen wurden beim Moosbeurer Turnier geritten. Am Freitag siegten in der „L-Trense“ Andreas Fessler und „Franki“ vom Rupertshof. Sara Diesenbacher aus Ehingen wurde auf „Hot Chilli Pepper“ Fünfte.

In der L-Kandare-Prüfung am Sonntag ritten Katharina Selig aus Rißegg und „Deine Maid“ auf den ersten L-Platz. Hier konnten sich Sara Diesenbacher und „Hot Chilli Pepper“ auf dem zweiten L-Rang platzieren. In den A-Prüfungen des Dressur-Wochenendes konnten sich vom gastgebenden Moosbeurer Reitverein Daniela Keck und „Donna Franka“ sowie Carmen Küpfer auf „Weltschneider“ platzieren. Und im Dressur-Wettbewerb ritt Jeanette Rehbein mit „Donna Rubina“ vom gastgebenden Verein auf den fünften Platz.