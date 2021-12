300 Jahrbücher werden in alle Welt verschickt

Zahlreiche ehemalige Ehinger Bürgerinnen und Bürger erhielten in den vergangenen Tagen Post aus ihrer alten Heimat. 300 Jahrbücher verschickte Oberbürgermeister Alexander Baumann auch in diesem Jahr an Menschen, die aus Ehingen stammen oder hier gewohnt haben.

Positive Rückmeldungen

„Was ist in Ehingen in den vergangenen zwölf Monaten alles geschehen? Darüber gibt die Chronik einen interessanten Überblick und lässt das Jahr 2021 noch einmal Revue passieren. „Die ehemaligen Ehingerinnen und Ehinger freuen sich jedes Jahr aufs Neue über unser Jahrbuch“, ist Oberbürgermeister Alexander begeistert. „Das zeigen uns die vielen positiven Rückmeldungen, die wir regelmäßig erhalten. So können wir unsere ehemaligen Mitbürgerinnen und Mitbürger an der positiven Entwicklung Ehingens teilhaben lassen.“ Doch auch die Ehinger müssen nicht auf das Jahrbuch verzichten. Es steht kostenlos auf der Homepage der Stadtverwaltung zum Download zur Verfügung.

Viele Statistiken

So kann man ganz entspannt durch die mehr als 130 Seiten blättern. Nicht nur der Jahresablauf ist dargestellt, auch interessante Statistiken, wie zum Beispiel die erfreuliche Einwohnerentwicklung der Großen Kreisstadt, sind enthalten. Erstellt wurde das Jahrbuch auch in seiner elften Auflage unter Federführung der Pressestelle der Stadtverwaltung unterstützt von weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Jahrbücher wurden sowohl innerhalb Deutschlands, aber auch weltweit in Länder wie die USA, Australien, Spanien, Thailand, Brasilien oder Südafrika verschickt. Die Chronik ist auch auf der Homepage der Stadt Ehingen unter www.ehingen.de zu finden.