300 Interviewer für Zensus gesucht

300 ehrenamtliche Interviewerinnen und Interviewer werden aktuell vom Landratsamt für den Zensus 2022 gesucht. „Um Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft treffen zu können, ist eine gute, aktuelle Datenbasis ausgesprochen wichtig. Das betrifft beispielsweise die Frage nach bezahlbarem Wohnraum, die Schulbildung oder Plätze in Pflegeheimen. Im Landratsamt Alb-Donau-Kreis unterstützen wir die nächste Volkszählung, den Zensus 2022, daher mit einer kommunalen Erhebungsstelle bei uns im Haus“, so Landrat Heiner Scheffold.

Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder führen ab Mai 2022 wieder eine Volkszählung durch, den Zensus 2022. Unterstützt werden sie dabei von kommunalen Erhebungsstellen – wie auch im Landratsamt Alb-Donau-Kreis. Auf sämtliche Landkreise und größere Städte im Bundesgebiet kommt diese Aufgabe in diesem Jahr zu. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter koordinieren die Befragungen vor Ort und werben Erhebungsbeauftragte an.

Im Rahmen des Zensus wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. In Deutschland ist der Zensus 2022 eine registergestützte Bevölkerungszählung. Das bedeutet, es werden in erster Linie vorhandene Datenbestände ausgewertet – unter anderem die Melderegister der Gemeinden. Um die Qualität der Daten zu überprüfen, werden zusätzlich stichprobenartig Befragungen durchgeführt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert.

Die Zensus-Erhebungsstelle des Landratsamtes ist für den gesamten Alb-Donau-Kreis mit Ausnahme der Großen Kreisstadt Ehingen zuständig. Die Stadt hat eine eigene Erhebungsstelle eingerichtet. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Interviewerinnen und Interviewer haben das Datengeheimnis strikt zu beachten und unterliegen der statistischen Geheimhaltungspflicht.

Die vom Statistischen Bundesamt gezogene Stichprobe weist für den Alb-Donau-Kreis (ohne Ehingen) eine Befragung von rund 42 000 Bürgerinnen und Bürgern an etwa 11 000 Anschriften aus. Neben den stichprobenartigen Interviews der Haushalte findet auch eine Befragung in so genannten Sonderbereichen, wie Wohnheimen, Klöstern und Gemeinschaftsunterkünften statt.

Ab dem Zensusstichtag am 15. Mai 2022 werden im Land Baden-Württemberg rund 12 000 ehrenamtliche Interviewerinnen und Interviewer unterwegs sein und die Befragungen durchführen.

Im Zuständigkeitsgebiet der Zensus-Erhebungsstelle des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis werden rund 300 ehrenamtliche Interviewerinnen und Interviewer benötigt. Interessierte, die sich gegen eine Aufwandsentschädigung aktiv am Zensus beteiligen wollen, können sich dafür schon jetzt vormerken lassen. Die Registrierung ist über die Homepage des Alb-Donau-Kreises möglich.