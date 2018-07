300 Händler beim Trödelmarkt

In aller Herrgottsfrühe noch vor fünf Uhr am Morgen sind rund 300 Trödelmarkthändler am Samstag in die Ehinger Innenstadt gekommen, um ihre Waren an den gemieteten Ständen aufzubauen. Genauso früh kamen auch die richtigen Schnäppchenjäger, denn sie wussten, bei den ganz guten Dingen muss man schnell sein.

Bei Elisabeth Vögele, die für die Überlebenshilfe von Christen in Syrien ihre Waren verkauft, waren sie schon um 4.40 Uhr. „Da waren meine edlen Sachen wie alter Silberschmuck mit friesischen Kacheleinlagen und die wertvollen Römer verkauft“, lachte sie. An der flotten Lotte für sieben Euro fand Emma Dornfried aus Reutlingendorf auch später noch Gefallen. Max Kopf aus Allmendingen strahlte: Für fünf Euro hatte er eine genau zu seiner Bikerjacke passende Lederhose erstanden. „Sitzt wie angegossen“, sagte er. Gestrahlt hat auch der kleine John Gubitzer, seine Mama hat ihm eine riesige Sprechpuppe zum Rollenspiel gekauft, „die ist uns praktisch zugelaufen“, sagte sie. Ganz viel ausgemusterte Garderobe verkaufte Nicole Blaser mit ihrer Schwester und Nichte. Damit ihre Kundinnen sich auch damit mustern können, hielt sie ihnen einen Spiegel hin. Jonathan Seifert aus Griesingen hat den landwirtschaftlichen Fuhrpark vom Papa in Miniatur bekommen und trug ihn stolz vor sich her.

Souvenirs aus aller Welt

Otto Fuchs aus Allmendingen saß in einem Stuhl, den der Schwiegervater als Entwicklungshelfer mal aus Pakistan mitgebracht hatte, die Tochter trommelte auf dem Souvenir aus Somalia. Andenken aus dem früheren Persien und von den Philippinen standen ebenfalls zum Verkauf. Nebenan hatte Markus Fränkel aus Altheim eine Bierkiste der Schlossbrauerei Laupheim noch aus Blech aus den 60er-Jahren im Angebot.

„Es ist weniger los, es gibt auch weniger Stände als in den Vorjahren“, fand er. Dabei hatten sich über 300 Händler angemeldet, 47 davon hatten nachgemeldet, und schon um acht Uhr morgens herrschte reges Treiben in den Straßen, Parkplätze waren das einzige, was es nicht mehr gab. Ansonsten konnte man alle Art von Hausrat, Kleidung, Spielzeug, Schuhen, Bücher, CDs und Filme, Koffer, Dachgepäckträger und sogar einen Sattel für ein Pferd kaufen.

Eine große Steinsammlung fiel in der Schwanengasse ins Auge, „die hat mein verstorbener Mann von seinen Dienstreisen mitgebracht“, erklärte die Händlerin. Einen Riesenandrang gab es am acht Meter langen Stand der Katzenhilfe, groß war das Angebot.

„Wir brauchen den Erlös, um Futter und Tierarztkosten bezahlen zu können“, sagten die Katzenfreunde. Sehr groß auch der Stand der Migrantenhilfe, die mit dem erlösten Geld die Nachhilfe für Kinder mit Migrationshintergrund finanziert.