30 Jahre Stromversorgung auch im Notfall

Seit 30 Jahren werden im Ehinger Teilort Stetten beim Familienunternehmen AVS Aggregate zur Stromversorgung gebaut. Das mittelständische Unternehmen hat am Donnerstag Kunden, Interessenten und Partnerfirmen zum fünften Innovationstag an den Heimatstandort in Stetten eingeladen, um auch die neusten Entwicklungen vorzustellen. Mittelfristig denkt die Firma über eine erneute Erweiterung nach.

Technische Vorführungen der neuesten Produkte, Werksführungen und Vorträge waren am Donnerstag bei AVS Aggregatebau geboten. Schon morgens hatten sich viele Kunden eingefunden, um sich neue Modelle der Firma zeigen zu lassen. Auf dem Hof waren Stromaggregate aufgebaut, darunter auch eines der Feuerwehr Munderkingen, das die Infrastruktur beispielsweise der Verwaltung im Notfall für zwölf Stunden mit einer Tankfüllung aufrechterhalten könnte, erklärt ein Mitarbeiter der Firma.

Service in ganz Deutschland

1986 hat Heinz-Joachim Herrmann die Firma in Stetten gegründet. Heute arbeiten dort 150 Mitarbeiter, sagt Katharina Schumann, die Assistentin des heutigen Geschäftsführers Steffen Herrmann ist. Zusätzlich zu dem Standort in Stetten habe AVS noch Service- und Vertriebsniederlassungen bei Kassel, Passau, Stuttgart und verschiedenste Partner in Norddeutschland, um die Kunden in ganz Deutschland, aber auch Italien und Frankreich, betreuen zu können. „Seit 2007 bauen wir als zweites Standbein auch Blockheizkraftwerke“, sagt Katharina Schumann. Beide Produkte werden in Stetten gefertigt, hier werden die größeren Geräte auch gewartet.

Aktuell stehen im Hof mehrere Container der Bundeswehr, die bei Auslandseinsätzen die Feldlager mit Strom versorgt haben. Vor mehreren Jahren sind die Geräte in Stetten gebaut worden, jetzt warten sie auf ihre Wartung, um dann beim nächsten größeren Einsatz der Streitkräfte wieder in den Feldlagern zu stehen. Betrieben würden die Aggregate mit Diesel oder Heizöl, ergänzt Katharina Schumann. Doch natürlich präsentiere man auch Neuerungen, die bald ausgelieferten werden können. Die neuen Modelle wiegen weniger als 2,5 Tonnen und könnten dadurch beispielsweise von einem VW-Bus gezogen werden.

2015 hat AVS in Stetten den letzten Großauftrag mit 52 Aggregaten für das Land Hessen ausgeliefert. „Aktuell laufen viele Ausschreibungen“, sagt Katharina Schuhmann.

Doch die Produktion stehe natürlich nicht still, man baue ständig individuelle Anlagen für verschiedenste Kunden. „Die Auftragslage ist gut.“ So gut, dass die Firma mittelfristig wieder ans Expandieren denkt. Erste Gespräche mit der Stadt habe man bereits geführt, lässt Steffen Herrmann durchblicken. Doch ob dann wirklich gebaut werde, hänge natürlich auch von der wirtschaftlichen Situation der Firma ab.