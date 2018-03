3:0 gegen Kehlen: TSG Ehingen darf weiter vom Klassenerhalt träumen

Der Traum vom Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga bei der TSG Ehingen darf weiter geträumt werden. Am Samstag hat die TSG wichtige drei Punkte gegen Kehlen auf dem Kunstrasenplatz am Wenzelstein eingefahren. Drei Punkte, die im Kampf um den Klassenerhalt für die TSG lebensnotwendig sind.

Kehlen ist und bleibt für die TSG Ehingen ein besonderer Gegner. Vor Jahren hatte die TSG Ehingen, damals unter Trainer Harry Brobeil und Sportchef Karlheinz Hofmann, in Kehlen den Aufstieg von der Landesliga in die Verbandsliga perfekt gemacht. Und genau diese beiden ehemaligen Verantwortlichen der TSG Ehingen waren am Samstag Zaungast beim am Ende auch verdienten 3:0 der TSG.

Die erste Halbzeit war allerdings Fußball, der sehr passend in die Fastenzeit einzuordnen ist. Denn auf Torchancen haben beide Mannschaften in den ersten 45 Minuten gänzlich verzichtet. Lediglich ein Foul an Narcisso Filho in der 32. Minuten gab den Ehingern die Möglichkeit, mit einem Freistoß aus 18 Metern gefährlich zu werden. Und dafür hat die TSG mit Marian Degen einen Spezialisten in ihren Reihen. Ein kurzer Anlauf, ein feiner Schlenzer ins Kreuzeck des Kehlener Torhüters und plötzlich stand es 1:0 für den Gastgeber. Dabei hatten die Gäste bis zu diesem Zeitpunkt etwas mehr vom Spiel – auch wenn sich dies nur durch etwas mehr Ballbesitz ausdrückte.

Nach dem Wechsel wurde den Zuschauer ebenfalls kein Chancen-Feuerwerk geboten, doch die Ehinger fingen an, das Spiel zu kontrollieren. Allen voran Patrick Mrochen, der am Samstag wieder einmal bester Akteur auf dem Kunstrasen gewesen ist. Nach 47 Minuten hätte jener Patrick Mrochen nach einer Ecke per Kopf auf 2:0 erhöhen können, er verfehlte das Tor nur knapp. In der 55. Minute hatte Kehlen die beste Möglichkeit, die Ehingens Abwehrspieler Daniel Post von der Linie kratzen konnte. Ein Geniestreich von Daniel Topolovac nach 75 Minuten leitete dann bereits die Entscheidung ein. Von der linken Seite aus passte Topolovac den Ball flach und quer über den halben Platz, in den Lauf von Valentin Gombold, der direkt mit einem flachen Schuss das Leder im langen Eck zum 2:0 versenkte. Nur drei Minuten später hatte Gombold die Chance, auf 3:0 zu stellen, er vertändelte den Ball aber im Strafraum. Kehlen lockerte in der Schlussphase des Spiels die Abwehr, was der TSG zu Chancen verhalf. Eine davon nutzte der eingewechselte Michael Oberdorfer mit einem strammen Linksschuss zum 3:0 (86.). „In der ersten Hälfte waren beide Mannschaften harmlos. Das 1:0 war für uns eine Art Dosenöffner, genau so, wie vergangene Woche das 1:0 für Weiler ein Dosenöffner war“, zog Ehingens Trainer Roland Schlecker sein Fazit nach dem Spiel und sagte: „Meine Jungs haben heute einfach deutlich ihren Siegeswillen gezeigt. Der Klassenerhalt ist für uns also immer noch möglich.“