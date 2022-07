27 Schüler machen Abitur am Technischen Gymnasium

Mit der Traumnote 1,0 hat Noah Mack am Technischen Gymnasium Ehingen sein Abitur abgeschlossen und damit regelrecht einen Preissegen ausgelöst: Er erhält neben dem Landrat-Preis für das beste Abitur noch den Scheffelpreis, den Physikpreis, den IHK-Preis, den Wirtschaftspreis und die Mitgliedschaft in der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. Das verkündete das Technische Gymnasium Ehingen in einer Mitteilung.

Insgesamt haben 27 Abiturienten ihr Zeugnis von Schulleiter Jochen Münz am vergangenen Wochenende entgegengenommen. Der Liebherr Preis geht dieses Jahr an Hannes Ott. Jonas Lerch erhält den Schulpreis. Weitere Preise gingen an Michael Schick und Marcel Hasselberg. Ihr Abitur mit einer Belobigung schlossen Silas Burgmaier, David Grgic, Lucas Maier, Enrico Hulm, Dennis Weber, Nathan Bellafiore und David Dvorak ab.

Auch erhielten das Abitur: Nico Weber, Jonas Egle, Alexander Koch, Michael Buck, Justin Pascal Masch, Patrick Lentz, Roland Walter, Louis Burri, Tobias Scharton, Bastian Renz, David Schänzle, Max Moll, Maximilian Gobs, Dominik Walter und Lukas Lukic.