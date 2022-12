27-Jähriger belästigt Frau: Richter spricht von „purem Frauenhass“

Nachdem er eine Frau per Whatsapp und telefonisch sexuell belästigt hatte, wurde ein 27-Jähriger am Mittwoch vergangener Woche vom Ehinger Amtsgericht zu einer Geldstrafe wegen Beleidigung verurteilt. Laut Richter sei in den Nachrichten der „pure Frauenhass“ des Angeklagten zum Ausdruck gekommen. Dabei ist der Verurteilte kein unbeschriebenes Blatt, sondern wurde bereits 2014 wegen Vergewaltigung und Körperverletzung zu einer Haftstrafe verurteilt.

„Der Angeklagte ist offenbar jemand, der Frauen als etwas betrachtet, was man benutzt und dann wegwirft“, sagte der Ehinger Amtsrichter Wolfgang Lampa bei seiner Urteilsbegründung. 90 Tagessätze zu je 15 Euro, insgesamt also 1350 Euro plus die Kosten des Verfahrens wegen Beleidigung – das war letztlich Lampas Urteil, womit dieses der Forderung der Staatsanwaltschaft entsprach.

Beleidigungen per Whatsapp und Telefon

Zuvor hatte der Verurteilte im Herbst 2021 eine Frau zunächst per Whatsapp beleidigt. Der Chatverlauf wurde im Gericht verlesen, es fielen diverse vulgäre Beleidigungen. Unter anderem forderte der Angeklagte die junge Frau zum Oralverkehr auf. Die Geschädigte kannte den Verurteilten dabei nicht, das ging aus mehreren Zeugenaussagen hervor, und meldete die Beleidigungen der Polizei.

Diese begann Ermittlungen und informierte den Angeklagten darüber. Daraufhin rief der 27-Jährige die junge Frau auf ihrem Handy an, um sie ein weiteres Mal sexistisch zu beleidigen. Dieses Telefongespräch hatten zwei Zeugen mitgehört. Dass der Verurteilte nach seinen schriftlichen Beleidigungen die Geschädigte nochmals extra anrief, um sie verbal anzugehen, zeige, dass er sich seiner Schuld nicht bewusst war, sagte Amtsrichter Lampa.

Angeklagter bereits wegen Vergewaltigung verurteilt

Es ist nicht das erste Mal, dass der Verurteilte seine Abneigung gegenüber Frauen zum Ausdruck bringt. Bereits 2013 versuchte er eine Frau zu vergewaltigen und fügte ihr Verletzungen zu. Der Verurteilte feierte dabei seinen 18. Geburtstag und lud einige Freunde nach München ein, um zu feiern. In einem Club spendierte der junge Mann seinen Freunden eine Ein-Liter-Flasche Champagner sowie eine Drei-Liter-Flasche Wodka. Die Rechnung von rund 1000 Euro beglich er bar.

Als der 18-Jährige gegen 4.40 Uhr alleine unterwegs war, traf er auf eine 32-jährige Frau und folgte ihr bis in ihr Wohnhaus. Hier überwältigte er sie und zerrte sie in den Keller, wo er sie am Hals packte und ihr mit der Hand in die Hose griff. In der Folge zwang er sie sowohl Hose als auch Unterhose auszuziehen. Als sich die Frau wehrte, riss er ihr ein Haarbüschel aus. Als sie jedoch vorgab, auf die Toilette zu müssen, gelang es der Frau sich zu befreien.

Nachdem sie auf der Straße auf sich aufmerksam gemacht hatte, flüchtete der damals 18-Jährige. Kurze Zeit später wurde er aber von der Polizei gefasst und vom Landgericht München I nach dem Jugendstrafrecht zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Seinem Opfer zahlte er 8000 Euro Schmerzensgeld. Bei seiner Festnahme gab der Verurteilte sich noch dreist und sagte den Polizeibeamten, dass „reiche Leute“ sich ihr Urteil kaufen könnten.

Angeklagter kommt nicht zur Verhandlung

Der mittlerweile 27-Jährige blieb dem jetzigen Urteilsspruch am vergangenen Mittwoch fern, genauso wie die Geschädigte. Letztere ließ sich aus gesundheitlichen Gründen mit einem ärztlichen Attest entschuldigen. Der Angeklagte tat dies zwar auch, das Gericht sah seine Entschuldigung jedoch nicht als ausreichend an.

Sein kurz vor der Verhandlung eingeschicktes ärztliches Attest enthielt nämlich weder die Schwere noch die Dauer der vermeintlichen Erkrankung. „Es handelt sich offensichtlich um ein Gefälligkeitsattest“, sagte Amtsrichter Lampa. Ob sich der Angeklagte und die Geschädigte eventuell doch flüchtig kannten beziehungsweise, wie der 27-Jährige an die Nummer der Frau gekommen ist, konnte deshalb letztlich nicht abschließend geklärt werden.

Da die Verteidigung jedoch eine Vertretungsvollmacht für seinen Mandanten vorlegte, wurde dieser in Abwesenheit verurteilt. Der Rechtsanwalt versuchte dabei nicht, die Schuld des Angeklagten zu widerlegen, sondern plädierte lediglich für ein niedrigeres Strafmaß. Der Strafmaß-Empfehlung von Staatsanwältin Jessica Granat kam Amtsrichter Lampa jedoch nach. Bei ihrem Plädoyer sagte Granat: „Heute konnten wir uns leider, oder vielleicht auch zum Glück, keinen persönlichen Eindruck von dem Angeklagten machen.“