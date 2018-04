260 Ehinger Schüler stehen vor dem Abi

260 Schüler in Ehingen haben die vergangenen Wochen gepaukt und stecken am Mittwoch mitten in den Abiturprüfungen.

Für 94 Schüler am Johann-Vanotti-Gymnasium beginnt die Prüfungsphase mit der schriftlichen Prüfung im Fach Deutsch zwischen 8 und 13.30 Uhr. Es sei „ein kleiner Jahrgang“ in diesem Jahr, erklärt Schulleiter Wolfgang Aleker. Im kommenden Jahr werden 126 Schüler die Abiturprüfung am JVG ablegen, blickt er voraus.

Auch die 166 Schüler an den beruflichen Gymnasien in Ehingen schreiben am Mittwoch die Deutsch-Prüfung. Ihre Prüfungsphase hat allerdings bereits am vergangenen Freitag mit der Prüfung in Mathematik begonnen. Am Wirtschaftsgymnasium an der Kaufmännischen Schule in Ehingen sind es in diesem Jahr 93 Prüflinge.

23 von ihnen machen das internationale Abitur, bei dem das Fach Internationale Volks- und Betriebswirtschaftslehre in Teilen auf Englisch geprüft wird. Am Mittwoch findet die Deutschprüfung statt. Es ist die selbe Prüfung wie am allgemeinbildenden Gymnasium mit den gleichen Literaturtexten und den gleichen Aufgabenstellungen, erklärt Bruno Kellermeier, Leiter des Wirtschaftsgymnasiums. Pflichtlektüre sind „Dantons Tod“ von Georg Büchner, Peter Stamms „Agnes“ und „Homo Faber“ von Max Frisch.

Am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium an der Magdalena-Neff-Schule gibt es in diesem Jahr 52 Abiturienten, am Technischen Gymnasium an der Gewerblichen Schule sind es 21. Am Montag haben letztere auch schon ihre Prüfung im Profilfach Informationstechnik oder Mechatronik abgelegt.

Für die Deutsch-Prüfung und alle folgenden Aufgaben wünschen wir viel Erfolg!