25 Kids wachsen über sich hinaus

Beim neuen Projekt Jugend-Tanz-Netz Ehingen hatten Kinder und Jugendliche kürzlich die Möglichkeit, sich zwanglos und ohne Druck ans Thema Tanzen heranzuwagen. Das Jugendzentrum E.GO Ehingen des Oberlin e. V. hat das Projekt gemeinsam mit der Caritas Quartiersarbeit am Wenzelstein sowie dem Kulturamt der Stadt Ehingen auf die Beine gestellt.

Das Programm „Kultur macht stark“ des Ministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) sowie ChanceTanz förderten es mit rund 6000 Euro. Insgesamt nahmen etwa 25 Kinder und Jugendliche am Projekt teil. Sie hatten die Möglichkeit, sich in drei unterschiedlichen Tanzstilen auszuprobieren und richtig aus sich herauszukommen, über den Tellerrand zu blicken und dabei jede Menge Spaß zu haben.

Über fünf Wochen hinweg nahmen die Kids beim Projekt Jugend-Tanz-Netz Ehingen teil. Unter Anleitung dreier professioneller Choreographen und Tänzerinnen konnten sich die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen in verschiedenen Tanzstilen ausprobieren. Mithilfe des Tanzens blühten die zehn- bis 18-Jährigen regelrecht auf, haben Selbstbewusstsein getankt, Freundschaften geknüpft und ganz neue Fähigkeiten an sich entdeckt.

Ann-Christin Schubert, die bei Oberlin in der Offenen Jugendarbeit im Jugendzentrum E.GO Ehingen arbeitet, hat das Projekt gemeinsam mit Manuela Puseljic von der Caritas-Quartiersarbeit am Wenzelstein auf die Beine gestellt. Weiterer Kooperationspartner war das Kulturamt der Stadt Ehingen, das bereits die Projekte „Tanz in der Fläche“ und „Werkstatt Tanz“ durchgeführt hat. Die aktive Mitwirkung des Jugendzentrums E.GO bei diesen partizipativen Projekten hat gezeigt, dass viele Jugendliche großes Interesse am Tanzen haben. „Warum also nicht etwas Neues, Eigenes in die Wege leiten?“, dachte sich Schubert. Zumal sich mit „ChanceTanz“ und dem Programm „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung starke Förderer einklinkten, die das Jugend-Tanz-Netz Ehingen mit rund 6000 Euro unterstützten.

Dadurch war es möglich, drei verschiedene Tanzgruppen mit unterschiedlichen Themenbereichen anzubieten, so war für jeden etwas dabei. Es gab zeitgenössischen Tanz, Breakdance sowie eine reine Mädchengruppe. „So entstand ein sehr vielfältiges Angebot, das sowohl für Kinder, Jugendliche wie auch Heranwachsende, ob Mädels oder Jungs, mit unterschiedlichen Interessen ansprechend war“, sagt die Projektverantwortliche Ann-Christin Schubert. Insgesamt nahmen etwa 25 Kinder und Jugendliche am Jugend-Tanz-Netz Ehingen teil. Sie probten in ihren jeweiligen Gruppen wöchentlich im Jugendzentrum E.GO (Breakdance), in der Längenfeldschule (Mädchengruppe) sowie in der Lindenhalle (zeitgenössischer Tanz). In Letzterer trafen sich alle Teilnehmenden auch zu einer Abschlussveranstaltung, bei der sie sich gegenseitig ihr Können zeigten und verknüpften dort ihre unterschiedlichen Tanzstile zu einer gemeinsamen, großen Tanzchoreographie.

„Mit diesem Konzept konnten sich die Teilnehmenden zwanglos und ohne Druck ans Thema Tanzen heranwagen. Es ging nur darum, sich zu bewegen, einen Tapetenwechsel von Corona zu bekommen und neue Fähigkeiten an sich zu entdecken“, sagt Schubert.

Mit Erfolg: Die Jugendlichen seien dadurch teils deutlich selbstbewusster und aufgeschlossener geworden. „Wir haben richtig gesehen, wie es für die Kids das Nonplusultra nach den ganzen Coronabeschränkungen war, ihre Emotionen mithilfe ihres ganzen Körpers und mit dem Tanzen auszudrücken“, so die Sozialarbeiterin weiter. Ebenfalls könne sie sich vorstellen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nun auch wesentlich offener für kulturelle Veranstaltungen sind. „Der Charakter und Horizont der Kids hat sich merklich weiterentwickelt“, sagt Schubert. Auch zukünftige Projekte dieser Art schließt sie daher keineswegs aus. „Vielleicht können wir es über die Zeit ja sogar so ausbauen, dass wir irgendwann einmal ein Tanztheater samt Aufführung auf die Beine stellen.“