25-jähriger Mann beschädigt Schaukasten

Nicht unbemerkt blieb am Montag in Ehingen eine Sachbeschädigung. Kurz vor 16.30 Uhr sah ein aufmerksamer Zeuge einen Mann, der in Lindenstraße mit einem Stein die Scheibe eines Schaukastens eingeschlagen haben soll. Der Zeuge folgte dem Verdächtigen und rief die Polizei. Die kam und nahm ihn in der Wolfertanlage vorläufig fest.

Der 25-Jährige muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Das Verhalten des Zeugen lobt die Polizei. Er habe Verantwortung übernommen und so maßgeblich zur Aufklärung einer Straftat beigetragen. „Tu was“ heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet.