25 Ehinger besuchen Esztergom

25 Ehinger sind zu einer einwöchigen Reise in die Partnerstadt Esztergom gestartet. Anlass war die Einladung der Esztergomer deutschsprachigen Minderheit zum Gizella-Fest. Auf dem Programm standen zu Beginn die Besichtigungen von Pannonhalma, Sopron und Györ.

Sopron, das frühere Ödenburg, liegt nur wenige Autokilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Heute gehört die historische Altstadt mit den meisten mittelalterlichen gotischen Baudenkmalen Ungarns zu den Höhepunkten jeder Ungarnfahrt. Wahrzeichen der Stadt in der Nähe des Neusiedlersees ist der Feuerturm und daneben das Stornohaus.

Die im Volksmund sogenannte Ziegenkirche, benannt nach der Stifterfamilie Geiß, die eine Ziege im Wappen führte und eigentlich Marienkirche heißt, steht am Hauptplatz. Von der Kanzel dieser Kirche rief Johann Kapristan zum Kreuzzug gegen die Türken auf.

Am anderen Morgen fuhr die Gruppe der Ehinger nach Pannonhalma. Die älteste Benediktinerabtei Ungarns und zugleich das bedeutendste Kloster thront weithin sichtbar auf dem heiligen pannonischen Berg. Fränkische Siedler glaubten, in dem nahen Römerkastell Savaria Sicca den Geburtsort des heiligen Martin gefunden zu haben und gründeten Anfang des 9. Jahrhunderts eine Kirche zu seinen Ehren.

Besichtigt werden können nur die Bibliothek und die Kirche samt Kreuzgang. Zu diesem Kreuzgang führt die sogenannte Mönchspforte, ein prächtiges, spätromanisches Stufenportal.

Weiter ging die Fahrt nach Györ mit heute 130 000 Einwohnern, aber schon im Altertum war Györ ein bedeutender Handelsplatz. Kriege, Brände und die osmanische Herrschaft zerstörten das meiste der alten Bausubstanz. Die Bischofsburg auf dem Burghügel war mit einem dreifachen Mauerring umgeben, Reste der mächtigen Befestigung sind noch immer zu sehen. Das heutige barocke Stadtbild entstand im 17. Jahrhundert. Die Zopfstil-Häuser schmücken heute die Altstadt am Ufer der Raab.

Am Mittwoch ging die Reise weiter nach Esztergom. Die Gruppe traf sich mit den Freunden von der deutschen Minderheit zur Abendunterhaltung in einem urigen Weinkeller. Deutsche Lieder wurden gesungen und Freundschaften vertieft.

Der Donnerstagmorgen, der vierte Tag der Reise, begann mit einem Besuch der monumentalen Ruine von Schambeck, die Kirche wurde von einem Erdbeben 1763 zerstört. Dieser kleine Ort in der Nähe von Budapest ist Synonym für die Vertreibung der deutschsprachigen Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg. Mehr als 80 Prozent der Einwohner mussten 1946 das geschundene Dorf binnen Stunden verlassen und wurden nach Deutschland gebracht. In der Nähe von Heidenheim, Gerlingen und Stuttgart fanden viele eine neue Heimat.

Weiter ging es nach Tata, der Seenstadt. Der Öreg-to, der alte See, wurde bereits im Mittelalter aufgestaut. Die Burg in Tata geht auf das 14. Jahrhundert zurück. Hier ist heute ein Museum untergebracht. Im westlich gelegenen Schloss Esterházy unterzeichnete Kaiser Franz I. 1809 auf der Flucht vor Napoleon den „Frieden von Schönbrunn“. Ein sehenswerter Kalvarienberg und die große, doppeltürmige Heiligkreuzkirche wurden besucht.

Am Freitag brachte der Bus die Ehinger nach Budapest. Diesmal wurde das Zwack-Museum besucht und der Herstellung des Unikum-Magenbitters nachgespürt.

Vorbei am Parlament mit seinen kilometerlangen Gängen und der riesigen Kuppel, begleitet von der Aussicht auf den Gellertberg und die Fischerbastei, brachte ein Linienschiff die Ehinger Gruppe nach Szentendre; St. Andreas, wie das Künstlerstädtchen deutsch heißt. Der Samstag stand ganz im Zeichen des Gisela-Festes. Gisela, die erste Königin von Ungarn, wurde als Zehnjährige mit König Stefan verheiratet und brachte einen Teil ihrer bayerischen Landsleute mit in die Stadt an der Donau, die damals noch Gran hieß. Gisela, oder Gizella, wie die Ungarn sagen, trug viel zur Christianisierung Ungarns bei. Die deutsche Minderheit, die Stadtverwaltung und die Ehinger Gruppe legten Kränze nieder. Die Kinder der Schule begeisterten mit Liedern und Tänzen.

Anschließend ging es ins Rathaus der Stadt, wo Paul Guter und Brigitte Scheins von den Maltesern für ihren unermüdlichen Einsatz für die Esztergomer, besonders das Krankenhaus dort, ausgezeichnet wurden. Die Ehrung nahm der Vizebürgermeister László Bánhidy vor. Bewegt bedankten sich die beiden.

Am Sonntagmorgen startete die Rückfahrt nach Ehingen nach vielen herzlichen Verabschiedungen und dem Versprechen eines Gegenbesuches.