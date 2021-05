25 000 Masken für Geflüchtete

Der Infektionsschutz für Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften des Alb-Donau-Kreises hat einen hohen Stellenwert, seit Beginn der Pandemie. Neben regelmäßiger Aufklärungs- und Informationsarbeit gehören für die Kreisverwaltung dazu auch regelmäßige Screenings und Schnelltests in den Gemeinschaftsunterkünften sowie die Bereithaltung von FFP-2 Masken.

Kontingent des Bundes

Jetzt hat das Landratsamt eine Lieferung von 25 000 FFP2-Masken aus dem Kontingent des Bundes erhalten. Sie wurden am Freitag von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachdienstes Flüchtlinge, Integration des Landratsamts, an die sieben Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises verteilt. Der größte Teil der Lieferung, rund 22 000 FFP2-Masken, wurde an die Städte und Gemeinden verteilt, in denen Geflüchtete in der Anschlussunterbringung wohnen. Das Landratsamt hatte schon bisher aus eigenen Beständen FFP2-Masken in Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge bereitgehalten. „Unsere Anstrengungen für einen wirksamen Infektionsschutz in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises sind seit vielen Monaten sehr vielfältig und effektiv“, erklärten Sozialdezernent Josef Barabeisch und Emanuel Sontheimer, Fachdienstleiter Flüchtlinge, Integration, staatliche Leistungen, übereinstimmend. „Mit der Lieferung des Bundes können wir zusätzlich die Städte und Gemeinden unterstützen, in denen Geflüchtete in der Anschlussunterbringung leben.“

Fiebermessen wichtig

In den sieben Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises gehören zu den Präventionsmaßnahmen für den Infektionsschutz zweimal wöchentlich stattfindende Screenings der Geflüchteten durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DRK. Dazu gehören Fiebermessen, Aufklärungsgespräche und die Abfrage möglicher Symptome, die auf eine Corona-Infektion hindeuten könnten. Außerdem werden einmal wöchentlich in den Gemeinschaftsunterkünften Schnelltests durch DRK-Personal angeboten. Ebenso wird auf konsequente Reinigung und Desinfektion der Räumlichkeiten geachtet.

Aktuell gibt es keine Corona-Fälle in Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises.