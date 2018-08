240 Kinder erleben spannende Reise um die Welt

An insgesamt sechs Terminen in sechs verschiedenen Filialdirektionen im gesamten Alb-Donau-Kreis und der Stadt Ulm hat in den derzeitigen Sommerferien das Knax-Kinderferienprogramm der Sparkasse Ulm stattgefunden. Die insgesamt rund 240 jungen Teilnehmer aus der Region erlebten ein musikalisch-spannendes Bauchrednerprogramm, bei dem für gute Unterhaltung bestens gesorgt war. Gemeinsam mit Bauchredner Tobias Gnacke haben sich die Kinder in Ehingen, Dietenheim, Laichingen, Blaubeuren, Ulm und Langenau jeweils auf eine fantasievolle Reise rund um die Welt begeben.

Die kleinen Knax-Abenteurer im Alter von fünf bis neun Jahren wurden dabei stets ins Geschehen miteinbezogen und hatten sichtlich großen Spaß. Auf allen Stationen der Reise wurde gemeinsam musiziert und gesungen. Natürlich durfte auch ein Abstecher zur geheimen Knax-Insel nicht fehlen.

Tobias Gnacke ist ein Tausendsassa auf der Bühne: Er parodiert, redet mit dem Bauch, moderiert und ist als Sänger und Musiker in fast allen Genres zu Hause. Bereits im Alter von neun Jahren begann er Trompete zu spielen. Später kamen weitere Instrumente hinzu. Er spielte im Orchester und absolvierte mit der Band „Happy Family“ mehr als 20 TV-Produktionen. Im Jahr 2016 gewann er den Publikumspreis beim Emmendinger Kleinkunstwettbewerb.