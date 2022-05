23 Tonnen Ehinger Kartoffeln werden in die Ukraine geliefert

Insgesamt 23 Tonnen Kartoffeln haben die Helfer vom Projekt „Ukraine – Ehingen hilft“ in die ukrainische Partnerstadt Bolechiw geliefert. Erst wurde mit einer Hilfslieferung eine Tonne Kartoffeln in die Ukraine gefahren und dann nochmals 22 Tonnen, die der Betrieb Lamparter aus Münsingen-Magolsheim gespendet hatte. Sie wurden mit einem 40-Tonner in die Ukraine gefahren, dazu erstmals Bettzeug – weil es leicht ist und den übrigen Platz gut ausgefüllt hat, wie der Projektverantwortliche Klaus Nagl erklärt.

Flüchtlinge und Einheimische gemeinsam

In der Ukraine ist aus der Ehinger Kartoffellieferung heraus etwas Besonderes entstanden: Ein Teil wurde nun auch in das Umland von Bolechiw gebracht und an die ukrainischen Binnenflüchtlinge übergeben, die nun in den Dörfern der Region leben. Sie können die Kartoffeln verzehren oder auch anbauen. „Viele der Flüchtlinge haben sich mit den Einheimischen zusammengetan, bei denen sie untergekommen sind, und gemeinsam haben sie die Kartoffeln auf dem Land der Einheimischen angepflanzt“, erzählt Nagl. Wie Bilder von den Menschen vor Ort belegen, geschieht das ganz einfach und traditionell ohne Maschinen. Vielmehr helfen Pferde bei der Feldarbeit. Die Aktion sei ein „ganz tolles Zeichen der Zusammenarbeit zwischen Einheimischen und Geflüchteten“, sagt Nagl.

Einheimische dürfen die Kartoffeln auf ihrem Land auch anpflanzen, wenn ein Teil der Ernte für wohltätige Zwecke gespendet wird: zur Versorgung der Opfer des russischen Krieges oder eben der Binnenvertriebenen oder auch zum Wohle der Streitkräfte. Dazu müssen Sie sich mit dem Bürgermeister in Verbindung setzen und die entsprechenden Dokumente unterzeichnen.

Hoffnung auf gute Ernte

Als Ergebnis dieser Initiative hoffen die Menschen vor Ort auf eine gute Ernte und ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen den Helfern aus Ehingen, der lokalen Gemeinschaft und den Binnenflüchtlingen. Es sei „Hilfe zur Selbsthilfe“ und eine nachhaltige Unterstützung der Menschen in der Ukraine, betont Nagl. Wie er herausgefunden hat, hat nun auch die UN-Landwirtschaftsorganisation FAO Kartoffeln an nahezu 18000 Haushalte beziehungsweise 46 000 Menschen in der Ukraine geliefert, die sie anbauen sollen, um im Herbst genügend zu essen zu haben. Die Kartoffel-Aktion von „Ehingen hilft“ war also sozusagen ein Vorreiter für diese Art der Unterstützung.