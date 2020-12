23 neue Bauplätze bei Ehingen

Der Metallspezialist Zollern reagiert auf die anhaltende Krise in der Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie im Maschinenbau und streicht am Standort Laucherthal rund 50 Stellen. Entsprechende Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ hat Raik Flämig am Donnerstagabend bestätigt.

Aktuell läuft die Frist, in der der Betriebsrat Stellung beziehen kann. Nach Fristablauf in der kommenden Woche will sich das Unternehmen ausführlicher äußern.