2,3 Millionen Euro: Geldsegen für Projekte im Alb-Donau-Kreis

Der Alb-Donau-Kreis erhält über 2,3 Millionen Euro für insgesamt 47 Projekte aus dem wichtigsten Strukturprogramm des Landes, dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum. Mit dabei sind zahlreiche Projekte in den Gemeinden rund um Ehingen und auf der Laichinger Alb.

„Der ländliche Raum in Baden-Württemberg wird entscheidend gestärkt. Dieses Jahr fördert die Landesregierung knapp 1200 Projekte mit 67 Millionen Euro. Aus dem Alb-Donau-Kreis werden in diesem Zuge 47 Projekte mit über 2,3 Millionen Euro bezuschusst. Dies wird neue Impulse und Projekte sowohl im privaten, kommunalen als auch im gewerblichen Bereich anstoßen. Ich freue mich sehr, dass so gerade die innerörtliche Entwicklung in den Kommunen vorangetrieben wird und so die Wohnqualität in unseren Dörfern und Gemeinden weiter steigt“, so der CDU-Landtagsabgeordnete Manuel Hagel.

Strukturen stärken und weiterentwickeln

Mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum wird dazu beigetragen, die Strukturen in den Kommunen im ländlichen Raum zu stärken und weiterzuentwickeln. Die Gemeinden werden dabei unterstützt, die notwendigen Weichenstellungen vornehmen zu können und so die Attraktivität des ländlichen Raums zu steigern. Rund die Hälfte der Gelder fließt in den Förderschwerpunkt Wohnen. Dies ist gerade im Hinblick auf die oft angespannte Wohnraumsituation eine Entlastung. Gefördert werden Maßnahmen in Asselfingen, Bernstadt, Blaubeuren, Blaustein, Breithülen, Ehingen, Emerkingen, Erbach, Griesingen, Laichingen, Langenau, Lauterach, Lonsee, Munderkingen, Obermarchtal, Oberstadion, Öpfingen, Rottenacker, Schelklingen, Schnürpflingen, Unterwachingen, Weidenstetten und Westerheim. Die genauen Projekte sind der Anlage zu entnehmen.

„Dass so viele Maßnahmen des Alb-Donau-Kreises mitaufgenommen wurden, ist auf die gute Zusammenarbeit mit dem Minister für den Ländlichen Raum, Peter Hauk, mit dem Landrat Heiner Scheffold und den Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor Ort zurückzuführen. Darüber, dass sich meine Bemühungen um die Bewilligung der Mittel ausgezahlt haben und die Zusammenarbeit vor Ort Früchte trägt bin ich sehr glücklich aber auch dankbar“, so Hagel.

Gleichwertige Lebensbedingungen

Freude auch beim Grünen-Landtagsabgeordneten Jürgen Filius: „Die Landesregierung trägt mit der ELR-Förderung bedeutend zu gleichwertigen Lebensbedingungen im ganzen Land bei. Die ELR-Projekte haben zum Ziel, die Strukturen ländlich geprägter Orte nachhaltig zu verbessern“. Als wichtig empfinde er auch, dass viele Kommunen im Alb-Donau-Kreis einen Zuschlag erhalten und das Land somit einen Beitrag zur Entwicklung leiste.

Die Projekte in der Übersicht rund um Ehingen: