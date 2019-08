22 Teams beim Ehinger Streetballturnier

Beim sechsten Streetballturnier in Ehingen am Samstag, 31. August, gehen 22 Teams an den Start. In den vergangenen Jahren waren maximal 20 Mannschaften dabei, da nur drei Körbe zur Verfügung standen. Die Stadt Ehingen hat die Anlage in diesem Sommer erneuert und mit drei zusätzlichen Körben ausgestattet – somit ließ sich das Teilnehmerfeld erweitern. Die 22 Mannschaften beim Turnier 2019 sind zunächst in vier Gruppen aufgeteilt; in zwei Gruppen sind es jeweils sechs Teams, in den anderen beiden Gruppen jeweils fünf Teams. Pro Gruppe ziehen die ersten vier Mannschaften nach der Gruppenphase ins Achtelfinale ein. Danach spielt man im K-o.-System den Sieger aus. Das Turnier startet am Samstag um 10.30 Uhr mit dem Aufwärmen der Spieler, eigentlicher Beginn ist um 11 Uhr mit dem ersten Gruppenspiel. Wann das Turnier endet, ist schwer zu sagen, da jedes Spiel unterschiedlich lange dauern kann. Anmeldungen für das Streetballturnier sind nicht mehr möglich, da die Gruppenaufteilung und der Spielplan bereits gemacht wurden.