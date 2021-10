22-Jähriger schlägt mit Hammer auf Auto ein

Nach einem Streit am Mittwoch in Rißtissen wurde ein 22-Jähriger renitent. Der Streit ereignete sich gegen 19.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Schlossstraße. Der Streit eskalierte und ein 22-Jähriger schlug wohl mit einem Hammer auf das Auto einer 18-Jährigen.

Leichte Verletzungen

Diese fuhr danach mit ihrem 21-jährigen Begleiter weg. Durch den Hammerschlag wurden Teile der Karosserie und eine Fahrzeugscheibe beschädigt. Durch einen Glassplitter erlitt die 18-Jährige leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen.