20er Jahre sind das Motto beim Gemeinschaftskonzert der Musikschule Ehingen

Das Konzert von Lehrerinnen und Lehrern der Musikschule Ehingen und dem Montagschor der Volkshochschule findet dieses Jahr am Samstag, 28. Januar, um 19.30 Uhr, in der Lindenhalle statt. „Die 20er Jahre“, so lautet das Motto des Abends.

Überraschende Bezüge aus der Musikgeschichte, die die Musikpädagogen in der Literatur finden, bieten dem Publikum ein stimmungsvolles Konzert. Der vierstimmig gemischte Montagschor singt unter der Leitung von Wolfgang Gentner Lieder und Songs aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Vielsprachig, mal klassisch, mal modern, aber immer fein aufeinander abgestimmt und mit Bewegung und Ausdruck präsentiert der Chor ein buntes und ansprechendes Programm.

Informationen und Tickets gibt es beim Kulturamt der Stadt Ehingen, Franziskanerkloster, Spitalstraße 30, telefonisch unter 07391 503-503, online unter www.kulturamt-ehingen.de oder unter www.reservix.de.