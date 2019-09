20 Teams weihen die Full Courts ein

Sehr zufrieden haben sich die Organisatoren des Streetballturniers mit den auf dem Festplatz neben dem Stadion von der Stadt errichteten drei Full Courts für den Basketball gezeigt. Bei der sechsten Auflage des Turniers kämpften erneut 20 Mannschaften um den Sieg, zwei Mannschaften hatten kurzfristig abgesagt. Am Rand der Veranstaltung wurde das aktuelle Team Ehingen Urspring vorgestellt, das in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA spielt.

„Beim ersten Mal haben wir auf altem Asphalt noch selbst mit Kreide und Pinsel Linien gezogen“, erinnern sich Konstantin Konstantinidis und Felix Pfeifer an das erste von ihnen organisierte Ehinger Streetball Basketballturnier. Da die Veranstaltung offensichtlich ein Erfolg war, griff ihnen von der zweiten Auflage im Folgejahr an die Stadt Ehingen zunehmend unter die Arme. „Vor wenigen Wochen hat die Stadt hier neben dem Stadion drei aneinandergrenzende Full Courts geteert. Mit diesen Hartplätzen sind wir sehr glücklich“, sagt Konstantinidis erfreut.

2014 war Turnierpremiere

Am Anfang standen zwei leidenschaftliche Basketballer, Konstantin Konstantinidis und Felix Pfeifer. Sie waren davon überzeugt, dass für diesen Sport in Ehingen etwas getan werden müsse. So starteten sie 2014 ein Turnier mit 20 Mannschaften, die sie über soziale Medien einluden. Schon beim zweiten Mal war die Stadt Ehingen mit an Bord, und steuerte unter anderem die Kirbehütten aus Holz bei, in denen das Organisationsteam Platz findet, aber auch das Catering für Spieler und Zuschauer sowie DJ Toast alias Marc Tobien. DJ Toast ist ebenfalls seit Beginn als Mitorganisator aktiv und sorgte auch diesmal während der Veranstaltung für den zutreffenden musikalischen Sound.

„Zuerst spielen alle Teams in der Gruppenphase in vier Gruppen um möglichst viele Siege, dann folgt für die vier besten Mannschaften jeder Gruppe der Einzug ins Achtelfinale und damit ins K.-o.-System. Jedes Spiel geht, bis ein Team elf Punkte hat (mit mindestens zwei Punkten Vorsprung, sonst geht es weiter). Gegen 17 Uhr erwarten wir das Finale“, gab Konstantin Konstantinidis mittags ein Zwischenfazit zur sportlichen Seite des Turniers und ergänzte: „Die vier besten Teams erhalten je ein Fass Bergbier und weitere Preise.“

Felix Pfeifer, der mit seinem Team „Three and a half men“ das erste Gruppenspiel verlor und das zweite gewann, freute sich über die Unterstützung von verschiedenen Seiten. So habe das städtische Jugendhaus für die Kinder unter den Zuschauern das feuerrote Spielmobil zur Verfügung gestellt, der Bauhof habe organisatorisch zum Gelingen beigetragen und das Gasthaus Wolfert sorge mit Essen und Getränke für das Wohl von Spielern und Zuschauern. Auch mehrere Unternehmen unterstützen die Veranstaltung. Es seien schon Mannschaften aus Stuttgart, Nürnberg oder aus dem Allgäu in Ehingen gewesen, dieses Jahr kämen die teilnehmenden Mannschaften insbesondere aus der Umgebung und dem Raum Ulm/Biberach sowie vom Bodensee.

Der schwarze Truck zum Team Ehingen Urspring war während der kompletten Veranstaltung präsent, am frühen Nachmittag wurde zudem die aktuelle Mannschaft vorgestellt, die Spieler standen auch für Autogramme und Fotos zur Verfügung. In einem sehr knappen und spannenden Finale setzte sich das Team „White Chocolate“ aus Höchstädt mit 15:13 gegen das Team „Fanta 4“ aus Ehingen durch. In den Halbfinals hatte „White Chocolate“ zuvor gegen das „Team Lama“ aus Söflingen 11:8 gewonnen, „Fanta 4“ hatten knapp mit 12:10 das Team „Brickmaiers“ aus Allmendingen/Heroldstatt aus dem Rennen geworfen. Im separaten Deier-Contest, an dem 34 Spieler die besten Dreier-Schützen ermittelt, gewann Maxi Smukowska vom Team „Sunteck“ aus Weißenhorn vor Bogosav Draksimovic vom Team „Gilmore Boyz“ aus Ehingen.

Die Veranstalter zeigten sich sehr zufrieden mit dem Turnier und der neuen Anlage. Es gab sehr viele positive Rückmeldungen der Spieler an die Organisatoren, was diesen Ansporn für die Zukunft gab.