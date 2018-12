197 827 Euro fließen in die Region

An Vereine und Institutionen in der Region hat die Donau-Iller Bank aus dem Spendentopf des Gewinnsparens 197 827 Euro an insgesamt 250 Begünstigte ausgeschüttet. Das waren Zuwendungen in der Höhe zwischen 100 und 950 Euro pro Empfänger. „Die Vereine oder Institutionen reichen uns für ihre besonderen Projekte die Rechnungen ein und danach richtet es sich, wie wir sie unterstützen,“ erklärte Dagmar Feuerstein, die für die Spendenaktionen bei der Bank zuständig ist.

Alle diese Empfänger hatte die Bank zu einem Fest eingeladen, bei dem auch die Preise für die Bastelaktion der Bank und der Schwäbischen Zeitung für Kinder „Weihnachten in einer Schuhschachtel“ verteilt wurden. „Weihnachten ist Bastelzeit“, sagte Bankvorstandsmitglied Jost Grimm und verteilte mit dem Moderator und Redaktionsleiter der Schwäbischen Zeitung, Tobias Götz, die Preise an die jungen Bastler. Zuvor hatte die Bank für jede der eingereichten Arbeiten einen Adventskalender an den Tafelladen gespendet. „Es ist richtig schwierig gewesen, die Arbeiten zu bewerten“, sagte Götz. Eine Krippe hatte der Kindergarten „Oberes Schmiechtal“ in den Schuhkarton gebaut, eine Weihnachtsbäckerei der Kindergarten Weilersteußlingen. Eine Winterlandschaft aus Naturmaterialien, eine Winterlandschaft, Tiere im Winter, einen Tannenbaum, aus ganz vielen Schuhschachteln bestehend, hatten die Schulen abgegeben. Bei den einzelnen Kindern hatte Timo Bachmann dargestellt, wie er Weihnachten riecht und schmeckt, Anna Lena Lender hatte sehr künstlerisch den Stall mit der Krippe dargestellt, ebenso Hannes Werner. Michael Naas bastelte einen Weihnachtsmarkt mit vielen Buden. Besonders originell war Lina Neubrands Schuhschachtel mit einem Traktor, auf dem der Opa den Baum aus dem Wald holt. Das alles erzählten die Kinder Tobias Götz in einem kleinen Interview. Für die Redaktion der SZ, die von dem Baulärm der Volksbank-Höfe gestresst wurde, gab es einen Geschenkkorb zum Trost, ehe Götz, bekanntermaßen großer Fan des VfB Stuttgart, den ebenfalls begeisterten Fußballfan Grimm, der es mit der Borussia aus Mönchengladbach hält, in ein kleines Fußball-Quiz über die Begegnungen beider Vereine verwickelte. Einen Schal seines Vereins bekam Grimm als Preis.

Wie das mit dem Gewinnsparen und der Preis- und Spendenaktion funktioniert, erklärte Grimm seinen Gästen auch. Ein Los fürs Gewinnsparen kostet zehn Euro, davon wandern 7,50 Euro aufs Sparkonto, der Rest ist Spieleinsatz, Von diesen 2,50 Euro wandern 63 Cent in den Spendentopf. „Diese Spenden werden ausschließlich in der Region ausgeschüttet“, betonte Grimm. Eine lange Liste der Empfänger lasen die Besucher im vollbesetzten Foyer auf einer Leinwand. Die Hauptgewinner waren Ehrengäste der Bank. So waren die Audi A 3 schon im Laufe des Jahres übergeben worden (die SZ berichtete). Sechs iPad Pro 64 GB waren ebenfalls verlost, Pascal de Biasi nahm seines strahlend entgegen. Gestrahlt hat auch Josef Kräutle aus Sontheim, der eigentlich ein Skiwochenende gewonnen hätte, aber dafür einen Reisegutschein bekam. Auf die Frage von Grimm, wohin die Reise gehen solle, antwortete der Senior strahlend: „nach Las Vegas“. Zum Abschluss verwies Jost Grimm noch auf das neue Nachhaltigkeitsprojekt der Bank. Insgesamt 30 000 Euro werden dafür im kommenden Jahr zur Verfügung stehen. Vereine können sich bewerben, sofern sie nachhaltige Projekte haben. Pro Verein gibt es dann 1500 Euro. Umrahmt wurde die Feier von Ernies Jazzband.