19-Jähriger unter Drogen: Polizei beendet gefährliche Fahrt

Am Sonntag fuhr ein Mann in Ehingen im Rausch mit seinem Auto. In der Blaubeurer Straße kontrollierte die Polizei kurz nach sieben Uhr einen Autofahrer. Die Beamten hatten schnell den Verdacht, dass er Rauschgift genommen hatte.

Blut abgenommen

Ein Test bestätigte das. Die Beamten brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. Den 19-Jährigen erwartet eine Anzeige. Die Polizei wird auch die Führerscheinstelle informieren, damit sie prüfen kann, ob der junge Fahrer überhaupt geeignet ist, ein Kraftfahrzeug zu führen.