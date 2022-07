19-Jähriger fährt unter Drogen durch die Stadt

Ein Mann ist am Donnerstag in Ehingen vermutlich unter Drogeneinfluss durch die Stadt gefahren. Kurz vor 16 Uhr stoppte die Polizei einen 19-Jährigen in seinem Auto in Ehingen. Aus dem Inneren rochen die Beamten Cannabis.

Test verweigert

Weil er einen Test verweigerte, aber starke Anzeichen für den Konsum von Drogen aufwies, musste er mit in ein Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut. Die Untersuchung des Blutes wird nun zeigen, ob und welche Drogen der 19-Jährige genommen hatte.

Bei einem Mitfahrer fand die Polizei eine kleine Menge Marihuana in einer Umhängetasche. Hinter dem Fahrersitz fanden die Ermittler eine Tüte mit knapp drei Gramm Marihuana und eine Waage. Diese Gegenstände ordneten die Beamten einem anderen Mitfahrer zu. In den Wohnungen der beiden Mitfahrer fand die Polizei keine Drogen mehr.