18 Schreiner erhalten Prüfbescheinigung zu Gesellen

18 junge Schreiner aus dem Alb-Donau-Kreis, dem Kreis Biberach und darüber hinaus haben sich als Handwerksgesellen qualifiziert. In der Ehinger Gewerbeschule nahmen sie am Sonntag die vorläufigen Prüfbescheinigung entgegen.

„Alle Teilnehmer der Gesellenprüfung 2019, bitte auf die Bühne!“ forderte Josef Huber, der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Schreinerinnung Ulm/Alb-Donau-Kreis, um 15 Uhr die jungen Leute auf, zu ihm auf den Treppenabsatz im Flur des Hauptgebäudes hochzusteigen. Hier stand der Technische Oberlehrer Josef Huber mit seinem Kollegen Bernd Schoßer vom Fachbereich Bau/Holztechnik zur Aushändigung der vorläufigen Prüfbescheinigungen bereit. „Genau ab jetzt seid ihr Gesellen“, bescheinigte Huber den ausgebildeten Schreinern den Aufstieg in den Handwerkerstand. Jeder von ihnen hatte ein Möbelstück nach eigenem Entwurf gefertigt und zur Bewertung aufgestellt. Neun der neuen Schreinergesellen sind im Alb-Donau-Kreis daheim, acht im Kreis Biberach und einer im Bodenseekreis. 13 von ihnen sind männlich, fünf weiblich.

Die neuen Handwerker sind Raphael Appenzeller aus Erbach, Martin Bollmann aus Uttenweiler, Hannes Bopp aus Biberach, Saian Cantin aus Ingoldingen, Andreas Diesch aus Ertingen, Carlos Dreher aus Ertingen, Maximilian Förster aus Achstetten, Janina Fritschi aus Rechtenstein, Mehmet Güzel aus Immenstaad, Danielle Haberbosch aus Oberstadion, Andreas Hilsenbeck von der Urspringschule Schelklingen, Franziska Justus aus Langenenslingen, Alena Simone Loibl aus Ehingen, Rebecca Moll aus Eberhardzell, Joachim Schirmer aus Ertingen, Moritz Sekanina vom Konradihaus Schelklingen, Simon Weckerle aus Heroldstatt und Lukas Zagst aus Schelklingen.

Von der Qualität der von den Schreinern am Ende des dritten Ausbildungsjahrs für die Prüfung und zum anschließenden Eigengebrauch angefertigten Arbeiten überzeugten sich viele Besucher der dreistündigen Ausstellung. Zwei Wochen hatte jeder Jungschreiner eigenständig an seinem Gesellenstück gearbeitet und dazu eine Fertigungszeichnung abgeliefert. So entstanden Sideboards, Schreibtische, Picknickbehälter und Geräteständer für Radio, Fernsehen und Computer. Mehmet Güzel machte etwas ganz Außergewöhnliches: Als künstlerisch begabter Holztechniker konstruierte er nicht nur geradlinig, sondern baute maßstabgetreu aus Holz eine Musikcassette und den zur Tonbandstraffung nützlichen Bleistift nach. Dreht man daran, bewegt sich die zweite eingebaute Spule und – o Wunder – in der Mitte fährt eine Schublade aus. Schreiner Mehmet Güzel nimmt Holztechnik mit Humor und erweitert sie spielerisch.