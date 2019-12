18-Jähriger beim Joggen von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine 18 Jahre alte Autofahrerin hat am Mittwochabend in Ehingen einen jungen Mann beim Joggen erfasst und dabei schwer verletzt.

Die 18-Jährige fuhr gegen 17.15 Uhr von Heufelden in Richtung Ehingen. Sie übersah den Jogger, der am rechten Fahrbahnrand in gleicher Richtung unterwegs war, und erfasste ihn mit ihrem Fahrzeug.

Der Rettungsdienst brachte den 18-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei (Telefon 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 3000 Euro.

In Ulm ist kürzlich eine Frau beim Joggen von einem Tesla angefahren worden. Sie kam bei dem Unfall ums Leben.

