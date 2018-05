170 Leute drängen ich beim Jazz im Mai

Einen Volltreffer hat der Jazzclub Ehingen am 1. Mai in der Brauereiwirtschaft in Berg mit Peter Bühr & His Flat Food Stompers gelandet. 170 Leute drängten sich im Saal und in der Wirtsstube. Kein Stuhl blieb frei. Etliche später gekommene Gäste mussten sich etwas gedulden und sahen sich solange im Lädele um.

Geradezu ideales Wirtshauswetter sorgte dafür, dass bei ziemlich kühler Außentemperatur der Platz in der warmen Stube höchst begehrt war. Als solche bot die Brauereiwirtschaft alles, was dem Wohlbefinden dient: hervorragendes Essen und dazu eine äußerst anspruchsvolle und doch leicht verdauliche Musik. Peter Bühr & His Flat Food Stompers rissen die Genießer fast vor dem Ende der Mahlzeit vom Hocker. Das kam davon ,dass die Band die von ihnen gespielten Jazzstandards im originalen Sound wiedergeben. Daneben hat die Band jede Menge Musik aus den großen Hollywood- und Broadway-Klassikern im Repertoire. Ein besonderes Markenzeichen der Band ist die verschmitzte Moderation von Peter Bühr. Er würzt die musikalischen Leckerbissen mit launigen Ansagen und vergnüglichen Anekdoten aus dem goldenen Zeitalter des Jazz. Das wirkt ein bisschen schwäbisch bieder, tut der Sache aber überhaupt keinen Abbruch.

Die musikalischen Wurzeln der Band reichen 40 Jahre zurück. 1974 machten die Flat Foot Stompers den traditionellen Jazz im Großraum Stuttgart populär, unternahmen regelmäßig Tourneen durch Deutschland, die Schweiz, Holland, England, Schottland und feierten große Erfolge in Kalifornien und Florida. 2011 kam das vorläufige Ende: Die Flat Foot Stompers trennten sich.

Doch die Leidenschaft für den Swing ließen Bandleader Peter Bühr und einige seiner Mitstreiter nicht ruhen. Unter neuem Namen und in veränderter Besetzung tauchte die Band wieder auf. Peter Bühr und seine Flat Foot Stompers kennen sich im “Great American Songbook” aus wie in der eigenen Westentasche. Great American Songbook, auch bekannt als "American Standards", ist ein umfassender Begriff für die wichtigsten und herausragendsten amerikanischen volkstümlichen Songs und Jazznummern aus dem frühen 20. Jahrhundert. Swing, Broadway und Musik von Louis Armstrong, Duke Ellington, Benny Goodman, Tommy und Jimmy Dorsey, George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin gehören dazu. Peter Bühr (cl, sax, Moderation), Andy Lawrence (tp, co, flh, voc), Thomas Oehme( tb), Will Lindfors (dr, voc), Monika Haas (b), Wolfram Grotz (p) und Werner Acker (g) waren am 1. Mai ihr Geld wahrhaftig wert.