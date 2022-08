Ein 17-Jähriger zündete am Sonntag in Ehingen vermutlich sein Mofa an. Gegen 10.30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass ein ihm unbekannter Mann im Stadionweg ein Mofa anzündete. Das Fahrzeug brannte daraufhin völlig aus. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu dem Brand auf.

Diese richten sich derzeit gegen den 17-Jährigen Eigentümer des Mofas. Die Ermittler prüfen auch, ob der Brandleger Verstöße gegen Umweltgesetze oder das Abfallgesetz beging.